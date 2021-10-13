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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ekrem Yavaş, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti

İHA

Başkan Ekrem Yavaş, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti

Balıkesir’in Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile birlikte Kıbrıs programı kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, kabuldeki konuşmasında, KKTC halkının Türkiye’nin kopmaz bir parçası olduğunu dile getirerek, Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk halkını desteklediklerini söyledi. Yan yana yaşayan iki egemen ayrı devletin iş birliği siyasetini ortaya koyduklarını ve tüm dünyaya bu siyaseti anlatmaya çalıştıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile ilişkilerin daha da güçlenerek artmasının önemini vurguladı. “Mücadelemizde, sizlerin gösterdiği yakınlık, karşılıklı ilişkiler, temaslar her zaman özlemimdi. Şimdi onun olduğunu görüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, iletişim çağında yakınlaşmanın ve temasların kolaylaştığını kaydetti. Türkiye’nin her türlü deneyiminden faydalanmanın KKTC için önemli olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, belediyenin çalışmalarını takdir ettiğini sözlerine ekledi.

Sındırgılı muhtar KKTC’de kültür elçisi oldu
Kıbrıs Güzelyurt/Mevlevi muhtarı İsmail Ayyıldız Sındırgı ile KKTC arasındaki bağın güçlenmesine de katkı sunuyor. Sındırgı Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen lavanta bahçesi ve kültür gezileri ile başlayan proje güçlenerek devam ediyor. Kardeş belediyelerin daveti üzerine Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile birlikte KKTC ziyareti gerçekleştirdi.
Bu kapsamda KKTC ziyaretini gerçekleştiren heyet aynı zamanda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la da bir araya geldi.
Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, jeotermal, turizm, tarım, kültür ve sanat ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, KKTC ve Türkiye arasında yakın ilişkilerin artması temennisinde bulundu. Sındırgı’da yapılan işler ve ilçe hakkında detaylı bilgileri aktaran Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “Başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizle beraber bugün Kıbrıs’ı ziyaret ettik. Daha önce muhtarlarımızı da getirmiştim buraya. İsmail kardeşim de benim hemşehrim. Sındırgı kökenli. Onun için hem bir motivasyon olsun. Hem de kardeşlik duygularını burada pekiştirelim istedik. Kıbrıs’ı seviyoruz. İlişkileri arttırmak istiyoruz. Özellikle biz Sındırgı olarak el sanatlarına, sanata ehemmiyet veriyoruz. Mesela gazete kağıdından sıfır atık kapsamında yapılan bir sepet. İçerisinde eski çömlek gibi ürünlerin günümüze uyarlanmış hali olarak, belediyemiz olarak gerçekleştirdiğimiz lavanta projesi kapsamında buhurdanlığını da ürettik. Kolonya Sındırgı’mızın en önemli değerlerinden birisi. En önemli işlerimizden biri olarak da jeotermali biz şehrimizde faal olarak kullanıyoruz. Jeotermalle şehri ısıtıyoruz, bunun yanında bin 200 yatak kapasiteli termal otellerimiz var, en son yaptığımız iş de kurutma fabrikası kurduk şimdi. Yani meyveleri kurutarak kullanım süresi uzun, katma değeri yüksek ürünler elde ediyoruz. Jeotermal, turizm ve kültür sanatla alakalı güzel işler yapıyoruz ilçemizde. Balıkesir’e 50 kilometre mesafede bir ilçeyiz. Ama son yıllarda, yıllık 100 bin civarında turist ağırlıyoruz. Bu da ekonomiyi ciddi manada etkiliyor. Tarım en büyük gelir kaynağımız ilçemizde. Toplam 35 bin nüfuslu bir ilçeyiz. 75 tane de muhtarımız var. Hepsinden sizlere selam getirdik. Özellikle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın da selamları var. Ben de aynı zamanda turizm tanıtma komisyon başkanıyım aynı zamanda. Rabbim kolaylıklar versin sizlere de. Ziyaretimizdeki amacımız da hem ticari hem de kardeşlik yönünden bağlarımızı güçlendirmek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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