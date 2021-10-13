Londra’da müzayedede satışa çıkarılacak fermana Başkan Yılmaz sahip çıkacak Başkan Yılmaz, Fatih Sultan Mehmed'in fermanı için girişimleri başlattı

Londra’da 980 bin Türk Lirasına müzayedede satışı çıkarılması planlanan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed'in Zağanos Paşa Fermanı’nın Balıkesir'e kazandırılması için Başkan Yücel Yılmaz devreye girdi. Başkan Yılmaz’ın girişimleriyle devreye giren Bakanlığın ivedilikle müdahale etmesi sonucu kaçak yollarla yurtdışına çıkarılan fermanın Türkiye’ye iadesi için resmi girişim başlatıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehrin tarihine sahip çıkıyor. Şehrin en önemli tarihi ve kültürel değerlerinden birisi olan 600 yıllık Zağanos Paşa Camisi’nin zaman içerisinde kaybolan siluetinin yeniden kazandırılması için meydan düzenlemesi projesini hayata geçiren, İstiklal Madalyası’nı şehre kazandırmak için Kent Konseyi çatısı altında Kuvayi Milliye Meclisi’nin kurulması talimatını veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz şimdi de Londra’da açık arttırmaya çıkarılacağı söylenen Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed’in Zağanos Paşa Fermanı’nın şehre kazandırılmasına yönelik girişimleri başlattı.

Londra’da 80 bin Pound’a (980 bin TL) satışa çıkacak olan; Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed Han tarafından Veziri Azam Zağanos Paşa’nın Balıkesir’deki imaretleri için verdiği Hicri 866 tarihli (1462) fermanın Balıkesir’e kazandırılması için kolları sıvadı. Fatih Sultan Mehmed Han'a ait tuğralı eser olan fermanın satışı Londra'da Exceptional Islamic Ottoman & Indian Art Sale adlı müzayedenin, 21 Ekim'de yapılması planlanıyordu. Başkan Yücel Yılmaz, Türkiye’ye iadesi ya da müzayede yapılması halinde tarihi eserin her türlü şehre kazandırılması için Büyükşehir Belediye Meclisi’nden yetki isteme hazırlıklarına başladı. Başkan Yılmaz, aynı zamanda da Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile irtibata geçti. Bakanlık konuyu ivedilikle gündeme aldı. 114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğinde, 21 kat olan fermanın ülkemizden kaçak yollarla yurtdışına çıkarılması söz konusu olması üzerine müzayedenin durdurularak fermanın iadesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü nezdinde resmi girişimlere başlanıldı.

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