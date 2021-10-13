Fatih Sultan Mehmet'in fermanının Balıkesir'e kazandırılması için girişim başlatıldı



Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Londra´da 980 bin Türk lirasına müzayedede satışa çıkarılması planlanan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet´in, Zağanos Paşa Fermanı´nın Balıkesir´e kazandırılması için devreye girdi.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehrin en önemli tarihi ve kültürel değerlerinden birisi olan 600 yıllık Zağanos Paşa Camisi´nin zaman içerisinde kaybolan siluetinin yeniden kazandırılması için meydan düzenlemesi projesini hayata geçirmişti. İstiklal Madalyası´nı şehre kazandırmak için Balıkesir Kent Konseyi çatısı altında Kuvay-i Milliye Meclisi´nin kurulması talimatını veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şimdi de Londra´da açık arttırmaya çıkarılacağı söylenen Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet´in Zağanos Paşa Fermanı´nın şehre kazandırılmasına yönelik girişim başlattı.BAKANLIK KONUYU İVEDİLİKLE GÜNDEME ALDIBalıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Londra´da 80 bin Pound´a (980 bin TL) satışa çıkacak olan, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han tarafından Vezir-i Azam Zağanos Paşa´nın Balıkesir´deki imaretleri için verdiği Hicri 866 tarihli (1462) fermanın Balıkesir´e kazandırılması için girişimde bulundu. Yılmaz, "Fatih Sultan Mehmet´e ait tuğralı eser olan fermanın satışı, Londra´da Exceptional Islamic Ottoman & Indian Art Sale adlı müzayede, 21 Ekim´de yapılması planlanıyordu. Türkiye´ye iadesi ya da müzayede yapılması halinde tarihi eserin her türlü şehrimize kazandırılması için Büyükşehir Belediye Meclisi´nden yetki istemek için çalışmalara başlandı. Aynı zamanda da Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile irtibata geçtik. Bakanlık konuyu ivedilikle gündeme aldı. 114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğinde, 21 kat olan fermanın ülkemizden kaçak yollarla yurtdışına çıkarılması söz konusu olması üzerine müzayedenin durdurularak fermanın iadesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü nezdinde resmi girişimlere başlanıldı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez

2021-10-13 17:10:33



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