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Sağlık Bakanlığı'nın mobil uygulaması hayat kurtardı Balıkesir'de felçli hasta kısa sürede sağlığına kavuştu

İHA

Sağlık Bakanlığı'nın mobil uygulaması hayat kurtardı Balıkesir'de felçli hasta kısa sürede sağlığına kavuştu

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi İnme Merkezine, 112 ekipleri tarafından getirilen felçli hasta, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "İnme 112" mobil uygulaması sayesinde tedavi süresi hızlandırılarak, kısa sürede yürümeye başladı.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde yalnız yaşayan Mustafa Işık (73) evinde inme geçirdi ve yürüme yetisini kaybetti. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı şahsın evine giderek ilk müdahaleyi yaptı. 112 Acil Servis ekiplerinin kullandığı 'İnme 112' mobil uygulaması sayesinde hastanın bilgileri sisteme girildi ve bu bilgiler aynı zamanda doktora iletildi. Nöroloji Uzmanı Özcan Kocatürk, cep telefonuna gelen bildirimden hastanın durumu öğrendi ve gerekli hazırlıkları yaparak, müdahale süresini kısalttı. Hastanede anjiyo olan Işık, tedavisi sonrası sağlığına kısa sürede kavuştu ve tekrar yürümeye başladı.
Mustafa Işık'ın vakasına giden Acil Tıp Teknisyeni Gülsüm Gökçe, 3 Ekim tarihinde gittikleri vakada 'İnme 112' mobil uygulaması sayesinde durumu hemen İnme Merkezine bildirdiklerini ve tedavi süresinin kısaldığını söyledi.
Gökçe, "Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü'nün farkındalık eğitimi olarak 'İnme 112' mobil uygulamasının eğitimini almıştık. Programı telefonumuza yükledik. Hastaya ulaştığımızda inmeyle ilgili vaka olduğunu anladığımızda uygulamayı açtık ve uygulamadaki soruları hastaya göre cevapladık. Uygulama yardımıyla da hastanın inme olduğunu anladık. Hastaya ilk müdahalemizi yaptık, nörolojik muayenesini zaten yapmıştık. Ve uygulamaya girdiğimiz sonuçlar en yakın İnme Merkezine yönlendirildi. Uygulama sayesinde hastanede hazırlıklar yapıldı ve hastamızı Atatürk Şehir Hastanesine götürdük. Hastaneye ulaştığımızda zaten ekip bizi bekliyordu. Oradaki doktorun da hasta hakkında, nörolojik muayenesi hakkında bilgisi vardı. Hastayı daha kolay teslim etmemizi sağladı bu uygulama" dedi.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde dokuz ay önce Atatürk Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan İnme Merkezi'nde 2 doktor ve 20 personel görev yapıyor. Nöroloji Uzmanı Özcan Kocatürk, 'İnme 112' mobil uygulamasının da faaliyete geçmesi ile birlikte hastanın hastaneye getirilmeden önce tüm hazırlıkların yapıldığını ve tedavi süresinin kısaldığını belirtti.
Kocatürk amaçlarının erken ve hızlı müdahale ile hastaları sağlığına bir an önce kavuşturmak olduğunu söyledi.
İnme geçiren hastalarda beyin damar tıkanıklığı yaşandığını ve buna kısa sürede müdahale edilmesi gerektiğinin altını çizen Kocatürk, "O tıkanık damarı en kısa sürede açmamız lazım. Bizim hastaya yapacağımız en büyük fayda bu oluyor. Burada hız ve zaman çok önemli. Yani onun için 'İnme 112' uygulamasının devreye girmesiyle birlikte daha çok hastaya daha hızlı şekilde müdahale etme şansımız oluştu. 10 dakika zaman kaybettiğimiz zaman hastanın düzelme ihtimali ortadan kalkıyor. Şöyle anlatayım eğer bir hastada yarım saat zaman kaybedersek o hasta normal yürüyebilecekken, tekerlekli sandalyeye bağlı olma riski oluyor. Yani burada herkesin gerek hekim arkadaşlarımın, gerek sağlık çalışanlarının ve gerekse halkımızın bilmesi gereken beyin damar tıkanıklığıı olduğu zaman acele etmemiz gerekiyor, hızlı olmamız gerekiyor. Bir an önce o damarın açılması gerekiyor. Aksi takdirde kalıcı beyin hasarı oluşuyor" dedi.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan ve kısa sürede sağlığına kavuşarak tekrar yürümeye başlayan Mustafa Işık ise tüm sağlık çalışanları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dualar etti.
Yaşadığı olayı anlatan Işık, "Ben mutfakta yemeğimi yiyordum o an fenalaştım ve kriz geldi. İki metre uzaklıktaki yatak odama geçemedim. Sonra aklım başıma geldi ve alt kat komşuma sesimi duyurmak için ne yapabilirim dedim. Elime geçirdiğim cam kavanozla alt kata vurarak sesimi duyurdum. Alt komşum bu ses üzerine yukarı yanıma çıktı. Daha sonra 112 ekiplerini çağırdı ve hastaneye gittik. Bana burada anjiyo yaptılar ve kısa sürede sağlığıma kavuştum. Velhasılı böyle bir büyük bir felaket atlatmış olduk. Beynim felç duruma girmiş. Onun için Allah bin kere razı olsun doktorlarımdan, Allah'ın sayesinde sıhhatime kavuştum. Allah devletimize zeval vermesin, Devletimizden memnunum. Erdoğanımdan memnunum. Bilhassa Erdoğan'a ulaşssın bu dediklerim, Allah Erdoğan'a zeval vermesin, Cenabı Allah'ın melekleri korusun onu. Çok çok iyiyim. Arada yürüyüş yapıyorum. Allah razı olsun refaketçim var. Refakatçım beni gezdiriyor. Bu hemşireler de sürekli yanı başımdalar. Hepsinden Allah razı olsun hepsinden" dedi.
Hastayı yakından takip eden Doktor Özcan Kocatürk, tedavi sonrası yaşanan süreci de anlattı.
Kocatürk, "Mustafa bey bize 10 gün önce sol tarafında tutmama şikayetiyle başvurmuştu. O zaman geldiğinde maalesef konuşmasında biraz zorlanıyordu, sol yüz tarafında felç vardı ve elini ve kolunu kullanmakta zorluk çekiyordu. Biz hastanın filmlerini değerlendirdiğimizde beyin damar tıkanıklığının olduğunu ve anjiyoiçin uygun bir hasta olduğunu karar verdik. Uygun bir şekilde hastayı tedaviyi aldık, akut embolektomi yapılarak hastanın tıkalı damarı uygun bir şekilde açıldı. Ertesi gün de hastanın sol tarafına tekrar kuvvet gelmeye başladı. Şu an için hastamızın bağımsız mobilize. Kardiyak ritim bozukluğu olduğu için hastanedeki kalışı biraz uzadı onunla ilgili tedavisini alıyor ama felçten eser kalmadı diyebiliriz" şeklinde konuştu.

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