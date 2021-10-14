Balıkesir'de huzur operasyonları: 50 gözaltı

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin huzur uygulamasında gözaltına alan 50 kişiden 9'u tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Erdek, Karesi, Kepsut ilçelerinde 11 Ekim'de yaptığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 16 kişiyi gözaltına

alırken, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen ve Susurluk ilçelerinde 12 Ekim'de yaptığı çalışmalarda ise çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 17 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 9 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak yine 12 Ekim'de il merkezi, Edremit ve Bigadiç ilçelerinde yapılan 7 ayrı çalışmada 10 şüpheli gözaltına alındı. 4 şahıs adli makamlara sevk edilirken, 6 şahıs ise haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda 151,54 gram metamfetamin, 107,23 gram esrar, 43,55 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3,55 gram kokain, 0,68 gram eroin maddesi, 1 adet ecstasy hap, 4 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 30 adet tabanca fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve 23 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan dijital hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve 'payp' olarak tabir edilen cam aparat, 2 adet bıçak ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.