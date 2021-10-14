Aeneas Kültür Rotası çalışmaları değerlendirildi

Avrupa Kültür Rotaları Enstitüsü tarafından tescillenen, Türkiye'den başlayan ilk deniz rotası olma özelliği ile Balıkesir’in tanıtımına büyük katkı sağlayacak Aeneas Kültür Rotası'na yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Edremit İlçesinde bulunan Antandros'da yaşamının bir bölümünü geçirip daha sonra Roma'yı kuran Truvalı Aeneas’ın hikayesiyle can bulan Aeneas Kültür Rotası, limanlar ile arkeolojik bölgelerden oluşan 5 ülkeyi kapsıyor.

Avrupa Konseyi Kültür Rotaları programının ilk arkeolojik rotası olmasıyla da ciddi bir değer taşıyan Aeneas Kültür Rotası’nın tanıtımının yapılması, bilinirliğinin arttırılmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi için Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilik Kocaseyit Toplantı Salonu'nda Vali Hasan Şıldak başkanlığında yapılan toplantıda güçlü ve koordineli bir zemine dayanılarak yapılacak çalışmaların Balıkesir'in uluslararası tanıtımına büyük katkı sağlayacağı ifade edildi. Toplantı, planlanacak aktiviteler, yapılacak etkinlikler ve düzenlemelerle ilgili katılımcıların karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

Toplantıya Vali Şıldak’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Gülihsan Yiğit, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Köroğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ahmet İnan, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili İlkay Karaağaç, Antandros Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, Kuvâyi Milliye Müze Müdürü Aytekin Yılmaz, AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Tülin Akgül, GMKA Turizmde Destinasyon Yönetimi Birim Başkanı Candan Şahin, Edremit Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Tamer Acar, Çanakkale Bölgesel Turizm Rehberler Odası ve Edremit Körfezi Turizm Platformu Başkanı Cihan Müşterioğlu ve kurulun diğer üyeleri katıldı.

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