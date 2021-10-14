Burhaniye’de askıda ekmek uygulaması ilgi gördü

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, ekmek satış noktasında görevli Sıdıka Bahar’ın başlattığı askıda ekmek uygulaması ilgi gördü. Burhaniye’de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Fırıntaş’ın başlattığı ucuz ekmek satışı ilgi görürken, vatandaşlar askıda ekmek uygulamasına destek oldu.

Burhaniye de Hürriyet Caddesinde Büyükşehir Belediyesinin Başlattığı ucuz ekmek satışı ilgi görürken, askıda ekmek uygulaması da destek gördü. Uygulamayı duyan vatandaşların destek olduklarını anlatan görevli Sıdıka Bahar, “Burada ucuz ekmek satıyoruz. Askıda ekmek uygulaması başlattık. Pek çok vatandaş uygulamaya destek olmaktadır. Ekmek büfesinin önüne astığımız ekmeklerde ihtiyaç sahipleri tarafından alınmaktadır. Destek olanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.