FEKAL’den bilim dolu şenlik

Balıkesir’deki Nitelikli Okullar arasında yer alan FatmaEmin Kutvar Anadolu Lisesi’nin 7. Bilim Şenlikleri 2020/1 Çağrı Dönemi kapsamında desteklenen 4007 Bilim Şenliği düzenlenen törenle başladı. Üç gün sürecek olan Bilim Şenliği’nde 30 atölyede toplumun geniş kesimine hitap edecek 234 etkinlik yer alacak.

Öğrencilerin bilime olan ilgilerinin artırılmasını hedefleyen şenlikte fizik, kimya, biyoloji, matematik, robotik, yabancı diller, STEM, tarih, bilişim, spor, sanat, kişisel gelişim anlamında düzenlenecek etkinliklerin yanı sıra atölye çalışmaları, söyleşiler, dramalar, oyunlar ve yarışmalar da yer alacak.



Okul Müdürü Bedia Narlı: “Türkiye genelinde 53 etkinlikten birisi”

FEKAL Müdürü Bedia Narlı Bilim Şenliğinin açılışında yaptığı konuşmada bilgilendirmelerde bulundu. Müdür Narlı, “4007 programı bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını, bilim ve teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlamaktadır. Projemiz Türkiye’de 53, ilimizde ise 2 projeden birisidir. Bilim Şenliğimiz kapsamında etkinliklerimiz fizik, kimya, biyoloji, matematik, robotik, yabancı diller, STEM, tarih, bilişim, spor, sanat, kişisel gelişim anlamında düzenlenecektir. Atölye çalışmaları, söyleşiler, dramalar, oyunlar, yarışmalardan oluşacak ve hem bireysel hem de grup çalışmaları şeklinde uygulanacaktır. Toplam 30 atölye ve 5 söyleşi olarak gerçekleştirilecek olan şenliğimiz üç gün sürecek ve toplumun geniş kesimine hitap etmek amacıyla 234 etkinlikle bezenecektir.

FEKAL yönetimi ve proje ekibi olarak bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ediyoruz. İlimiz üniversite, lise, ortaokul, ilkokul öğrencilerinin bu projedeki etkinliklerle genç beyinler olarak bilimin önemini kavramalarını, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlamak istiyoruz.

Sevgili öğrenciler biliniz ki; yeryüzünde hiçbir icat sıfırdan var olmamıştır. Her çalışmanın mutlaka öncesi vardır. Eminiz ki burada dahil ve şahit olacağınız her bir öğrenme ortamı yapılan etkinlik eğer siz isterseniz ileride başarılı çalışmalarınıza atılacak büyük imzaların ilk basamağı olacaktır. Bu hedef ve inanca sahibiz. Üstelik şanslı bir ilde, şanslı bir eğitim ortamında olmanın enerjisiyle çalışıyoruz. Bu sorumlulukla çalışmamız gerektiğinin farkındayız. İlimizde Sayın Valimizin himayesinde ve Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyon belgesinin yol göstericiliğinde hayata geçirilen BİGEP Projesinin bu şansı artıracağına inanıyoruz ve bunu biliyoruz. BİGEP Projesinin üç bileşeni ile yol haritamız olmasını sağlayarak Balıkesir’in eğitim potansiyelini tüm paydaşlarıyla güçlendirmeye, ilimizin önemli proje okullarından biri olarak devam etmeye, görev noktasında var olmaya hazırız” diye konuştu.



Prof. Dr. Fatih Satıl: “TÜBİTAK bilime destek veriyor”

TÜBİTAK Temsilcisi Prof. Dr. Fatih Satıl da törende yaptığı açıklamada kurumun destekleri hakkında bilgiler verdi. Satıl, bilim şenlikleri ve bilim fuarlarının önemine değinerek, “Balıkesir son zamanlarda proje şehri olarak anılmaya başladı. Bunu TÜBİTAK’ın desteklemiş olduğu ülke genelindeki 53 projeden birisinin Balıkesir’de olması önemli bir başarı olduğu için söylüyorum. Bilim şenlikleri genellikle Bilim Sanat Merkezlerinin yaptığı projelerdir. Bu açıdan Anadolu Lisemizin de bu başarıyı elde etmesi il açısından önemli bir başarı olarak görüyorum. Eğitimöğretim faaliyetleri içerisinde gençlerimize bilime ulaşmanın yollarını, bilgiye ulaşmanın yollarını öğretmenin yanında bu gençlere hayal dünyalarını, ufuklarını ve merak duygularını geliştirici aktivitelere de ihtiyacımız var. İşte tam bu noktada bilim Şenlikleri ve Bilim Fuarları imdadımıza yetişiyor. Son yıllarda TÜBİTAK bu konuda çok önemli atılımlar yaptı. Düne kadar sadece akademisyenler arasında konuşulan projeler bugün ilkokul seviyesinde köylerde Bilim Fuarı düzenlenerek yapılıyor. TÜBİTAK’ın bu konuda katkısı yadsınamaz. Bilim Şenlikleri genç beyinlerimizin bilime olan bakış açısını geliştirecek, bunların bilimsel düşünce gelişmesini ve bilimsel veriyi hayata geçirime noktasında ufuklarını açmasına yol açacaktır. Bu noktada TÜBİTAK olarak hem bilim fuarlarına hem de bilim şenliklerine gereken önemi vermek istiyoruz. Mesela ilkokul ve ortaokul seviyesinde bu yıl 5 binin üzerinde bilim fuarı desteklendi. Geçtiğimiz günlerde 10 binlerce genç beyinlerimiz çok sayıda proje yapma başarısında bulundular. Öğretmenlerimizin ve okul idaresinin yakın çalışmalarıyla ortaya çıkan bu proje katılan öğrencilerimiz ufuklarını geliştirecekler, ileriye dönük proje hayallerine girecekler ve bunu üretime dönüştüreceklerine inancım tamdır. Sevgili öğrenciler; bilindiği gibi hiçbir icat sıfırdan başlamıyor. Önce hayal etmeniz gerekiyor. Hayal ettiklerinizi daha sonra projeye sonra da üretime geçireceğiz. Geçtiğimiz günlerde TEKNOFEST festivallerini gördünüz. Gençler hayallerini üretime geçirdiler. Şu an teknolojide dünya ile yarışıyoruz, dünyanın örnek gösterdiği bir konumdayız. Sizler de bu proje faaliyetlerine katılarak umarım ki ileriki dönemlerde böyle başarılı çalışmalara imza atacaksınız” ifadelerini kullandı.



Vali Hasan Şıldak: “Eğitim Şehri Balıkesir”

Bilim Şenliği’nde son olarak konuşan Vali Hasan Şıldak da eğitim ve öğretimde bilim ve bilginin önemli yer tuttuğunu kaydetti. Vali Şıldak şunları söyledi:

“Her şeyden evvel “Eğitim Yılı ve Eğitim Şehri” sloganıyla Balıkesir'de eğitimi kamu yönetiminin, devlet yönetiminin, yerel yönetimlerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek odalarımızın ve tüm eğitim paydaşlarımızın birinci gündem maddesi olarak ilan ettik. 20212022 eğitimöğretim döneminde istiyoruz ki Balıkesir'de eğitim alanında gerçekten atılım yapılan, bütün gelişimlerin en üst seviyede gerçekleştiği bir yıl olsun Bunu sadece sözde kalmayıp altına doldurarak, temellendirerek, doğru adımlar atarak hem eğitim alt yapımızı güçlendirmek, hem de eğitim neferlerini yani okul yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi çok daha güçlü hale getirerek motivasyonlarını, enerjilerini güçlendirmek bunu başarmak istiyoruz. Başarımızın Balıkesir'e yakışır düzeylere erişmesi için bu tür etkinlikleri çok önemsiyorum. Bilim için, araştırma için ve soran bireyler yetiştirmek için aynı zamanda ülkesine sahip çıkan, devletine ve milletine sadakat konusunda en ufak bir kusuru olmayan bireyler olarak topluma kazandırılmanız için sizlerin üzerinizde adeta titriyoruz. Bu titreme sadece eğitim boyutuyla değil her yönüyle; sosyal yönden, bilişsel yönden ve ülke değerlerimizin, maneviyatımızın güçlendirilmesi bakımından gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin emrinde bir Türk vatandaşı olarak bu millete hizmet etmeniz yolunda en güçlü ve adımları atacağız ve atıyoruz. Balıkesir'in eğitim seviyesinin yükseltilmesi için hep birlikte çalışan eğitim ordumuza şükranlarımı sunuyoruz. Bu etkinliğin ilimize eğitim seviyesinin yükselmesi anlamında örnek teşkil eden bir çalışma olarak bütün kesimlere en güzel mesaj olduğunu değerlendiriyorum. Emek veren katkı sunan herkesi tebrik ediyor Hayırlı olsun diyorum.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Hasan Şıldak ve beraberindekiler öğrencilerin bilimsel projelere imza attıkları atölyelerde incelemelerde bulundu.

