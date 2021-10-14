Çaldıkları inekleri kesmek üzereyken yakalandılar

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Alper ÇOBANOĞLU/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´in Savaştepe ilçesinde merada otlayan 10 ineği çalan S.D. (43), Y.D. (20) ve C.Ö. (38), hayvanları kesip satmak üzereyken, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Hayvancılık yapan Sinan Yorulmaz (51), merada otlattığı 20 ineği ahıra götürmek istediği sırada, 10 tanesinin olmadığını gördü. Kaybolduğunu düşündüğü hayvanlarını ailesiyle birlikte sabah saatlerine kadar arayan Yorulmaz, inekleri bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin ön incelemesinde, hayvanların otlatıldığı yerden çalındığı belirlendi. Hırsızlıkla ilgili olarak, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlendirildi. JASAT tarafından çevre köylerde ve meralarda yapılan incelemelerde 10 inek, çalınan bölgeden 50 kilometre uzaktaki bir ahırda kesilmek üzereyken bulundu. Hayvanları çaldıkları şüphesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Savaştepe Alper ÇOBANOĞLU

2021-10-14 17:26:05



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