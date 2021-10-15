Romatizmal kapak hastalığına ameliyatsız çözüm

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ilklere imza atmaya devam ediyor.

Başarılı operasyonlara imza atan hastanenin kardiyoloji doktorları uyguladıkları yöntemle Balıkesir’de yine bir ilki gerçekleştirdi. Kalp romatizması sebebiyle ileri derecede daralmış mitral kapak hastalığı olan E.A. isimli hasta, kardiyoloji bölümünden Doç. Dr. Erkan Aşhan ve ekibi tarafından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde ilk defa uygulanan mitral balon yöntemi ile başarılı şekilde tedavi edildi.

Kardiyoloji alanında çok sayıda kompleks ve zor vakalar (kalp krizlerine 7gün/24 saat acil müdahale, koroner ve periferik damarlara balon ve stent işlemleri, kalp pilleri ve doğuştan kalp deliklerinin kapatılması gibi) anjiyografi laboratuvarında deneyimli eller altında sağlığına kavuşurken, en son E.A. isimli hastanın evine yürüyerek göndermenin mutluluğu yaşandı. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Volkan Yüksel, kardiyoloji bölümünün yaptığı çalışmaların takdire şayan olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Erkan Ayhan yapılan tedaviyle ilgili şunları dile getirdi: “Hastamız ciddi kapak darlığı nedeni ilaç tedavisine yanıt alamadığımız felç riski taşıyan bir hastamız idi. Bu hastamızda genel anestezi kullanmadan mitral kapak darlığını balon yöntemi ile açtık. Tedavisine vesile olmak, şifa olmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Kardiyoloji ile ilgili anjiografi hizmetlerimizi Sayın Başhekimimiz ve İl Sağlık Müdürlüğü sayesinde merkezimizde tüm olanakları ile yürütmekteyiz. Bu yöntem hastanemizde ilk defa uygulandı. Balıkesir ilinde böyle bir merkezimizin olması Balıkesir halkı adına büyük bir kazanç olmakla birlikte ne kadar hayati önemi olduğunu halkımızın bilgilerine sunarız.”

Başhekim Doç. Dr. Volkan Yüksel ise, kardiyoloji birimlerinde görevli doktor ve tüm personele teşekkür ederek, “Hastanemizde ilk defa mitral kapak balon işlemi uygulayarak hastanın normal hayatına dönmesini sağlayan, fedakarca 7/24 çalışan tüm ekibe teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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