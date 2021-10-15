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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sındırgı sokakları grafiti sanatı ile renkleniyor

İHA

Sındırgı sokakları grafiti sanatı ile renkleniyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları hızla devam ediyor. Sındırgı Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalara ilçedeki gençlerde sanatları ile destek veriyor.
Sosyal farkındalık içeren simgeler, doğal şehri anlatan simgeler grafiti sanatı ile birleştirilerek ilçedeki duvarları, kullanılmayan alanları süsleyerek görsel güzellik oluşturuyor. Sındırgılı grafiti sanatçısı İdris Sadıç tarafından duvarlara işlenen resimler fotoğraf karelerini süsleyecek fonlar oluşturuyor. Belediye ve gençler işbirliği ile gerçekleştirilen çalışmalara mahalle muhtarları da destek veriyor.
Gençlerin bu tür faydalı çalışmalar içerisinde yer almasından dolayı hoşnut olduklarını belirten Kocakonak Mahalle Muhtarı Süleyman Karaman “Mahallemizde gençlerimizle birlikte süslendirerek biraz canlandırıyoruz. Belediyemize verdiği destekten dolayı sonsuz teşekkür ederim şahsım adına. Ve mahalle sakinlerim adına. Gençlerimize bu tarz güzel katkılarından dolayı teşekkür ediyorum ve emeğine sağlık diyorum” dedi.
Farklı projelerle birlikte ilçenin güzelleşmesine katkı sağladığını ve bundan mutluluk duyduğunu belirten Grafiti sanatçısı İdris Sadıç, “Daha önce 2019'da pandemiden önce Sındırgıda Kocakonak panayırında yapmış olduğumuz tünelde girişinde çalışmalar yapmıştık, grafiti sanatı. Pandemide hiçbir şey yapamamıştık ve panayır olmamıştı. Ve biz de tekrardan geleneksel hale getirdik. Tünelin diğer taraflarını boyuyoruz. Sındırgı Belediyesi destek verdiği için çok teşekkür ederiz. Biz de gençler olarak ilçemize bir katkıda bulunmak istiyoruz, sunuyoruz. Duvarları güzel güzel çalışmalar yapıyoruz. Eskisinden çok çok kat kat daha iyi çalışmalar. Rengarenk, şehrimiz güzelleşiyor. Doğal Şehir Sındırgı rengarenk oluyor” şeklinde konuştu.

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