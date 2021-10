Ayvalık’ta görme engelliler Beyaz Baston etkinliğiyle hatırlandı Ayvalık’ta öğrencilerden ve THM severlerden iki ayrı engelli farkındalığı eğitimi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Anadolu Lisesi (AYAL) öğrenci ve öğretmenleriyle, AyvalıkKüçükköy Halk Müziği Derneği tarafından 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü nedeniyle iki ayrı engelli farkındalığı çalışması yapıldı.

Ayvalık Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin katıldığı ilk etkinlik Cumhuriyet Meydanı ile Talatpaşa Caddesi’nde gerçekleşti.

Özellikle görme engelli vatandaşların yaşadıkları sıkıntıların öğrencilere uygulamalı olarak gösterildiği etkinlikte; öğrencilerin gözleri kapatıldı ve ellerine verilen beyaz bastonlarla tıpkı görme engelliler gibi cadde ve sokaklarda gezinebilmeleri sağlandı.

Öğrencilerin oldukça zorlandığı farkındalık çalışmasında kaldırımlarda, yaya geçitlerinde ve caddelerde gezebilme konusunda oldukça zorlandıkları görüldü.

Çarşıda esnaftan alışveriş yapmaya çalışan öğrencilerin görme engelli insanların güncel hayatta karşılaştıkları zorlukları birebir yaşadıkları etkinlikte bazı vatandaş ve esnafın görme engelli sandıkları öğrencilere pek de fazla yardımcı olmak istememeleri dikkat çekti.

Öğrenciler 1 saat süren etkinlik sonrasında yaptıkları açıklamalarda görme engelliliğin son derece güç olduğunu ve toplumun büyük bir kesiminin halen daha engellilere duyarlı yaklaşmadıklarını söylediler.

Ayvalık’ta 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü’nde yapılan bir diğer etkinlik ise AyvalıkKüçükköy Halk Müziği Derneği üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Dernek üyelerinin görme engelliler gibi mağazalardan alışveriş yapabilmeleri ve güncel hayatta evlerinde kolaylıkla yapabildikleri işlerde son derece zorlandıkları etkinliğe katılan Filiz Avşar, deneyim olarak son derece zor bir deneyimi yaşadığını kaydederek, “Güncel hayatta son derece rahat yapabildiğim işleri, gözlerim kapatılınca hiç de kolay yapamadığını fark ettim. Mutfaktaki ocağı yakmanın, çaydanlığı elime almanın, ütü yapmanın, ütü fişini takarken prizi aramanın zorluklarını gördüm. Normalde her zaman ‘Gözüm kapalı yapabilirim’ dediğim lafta konuştuklarımızın hiç de o kadar kolay olmadığını gözlemledim” dedi.

AyvalıkKüçükköy Halk Müziği Derneği Başkanı Nezihe Baltacı da yaptıkları çalışmanın tamamen engellilere yönelik bir farkındalık deneyimi olduğunu vurgulayarak, “Gönüllü dernek üyelerimizle birlikte, gözleri görmeyen insanların normal yaşamda neler hissettiklerini algılamak istedik. Bunun için de gönüllü arkadaşlarımızın bir gün boyunca gözlerini kapatıp, normal yaşamlarını bu şekilde sürdürmelerini istedik. Kendimize göre bir empati kurduk. Böylelikle de görme engelliliğin zorluğunu hep birlikte yaşadık” diye konuştu.

Her iki farkındalık çalışmasını yürüten görme engelli Namık Tuncel ise kendisi gibi gözleri görmeyen insanların güncel hayatta yaşadıklarını sağlıklı vatandaşlara aktarabilmek için 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü’nde gerçekleştirdikleri çalışmanın önemine işaret etti.

Görme engellilerin normal hayatta birçok zorluğa göğüs gererek yaşamlarını sürdürebilmeye çalıştığını kaydeden Tuncel, “Ancak örneğin bir mağazaya gittiğimizde bazı esnaflar bize son kullanma tarihi geçmiş makarna, çürük domates gibi ürünleri satmaya yeltenebiliyor. Tabii ki herkes böyle değil. Toplumun büyük bir çoğunluğu da yardımcı olabilmek için çırpınıyor. Bizim en büyük sorunumuz da aslında burada başlıyor. Çünkü bizlere yardımcı olmak isteyen insanlarımız engellilere yaklaşım konusunda bilinçsiz oldukları için her ne kadar yardımcı olmaya çalışsalar bile empati kuramadıkları için bazı sorunlar da beraberinde gelebiliyor. Bana engelliliği yaşatabiliyorlar. Bence sağlıklı insanlarımızla engelli bireyler birbirlerini daha iyi tanıyacak olurlarsa bu sorunların ortadan kalkabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden de bugünkü farkındalık çalışmalarının hayata geçirilmesine ön ayak olmaya çalıştım” dedi.

