Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Balıkesir merkezli, İstanbul ve Düzce'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6'sı kamu görevlisi 15 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-10-15 12:00:03



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