Balıkesir Büyükşehir ‘İklim ve Enerji İçin Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni imzalayacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 57 ülkeden 6 bin 800 şehir ve bölgeyi kapsayan, dünyadaki en büyük kentsel iklim ve enerji inisiyatifi olan ‘İklim ve Enerji İçin Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne imza atmaya hazırlanıyor. Sözleşme imzalandıktan sonra hedef 2030 yılına kadar sera gazı salım azaltımını yüzde 40 düşürmek, 2050’ye kadar ise karbonsuz bir kent oluşturmak.

İklim ve enerji hedeflerini uygulamaya gönüllü olarak bağlı binlerce şehir ve bölgeyi bir araya getiren ‘İklim ve Enerji İçin Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi’nin imzalayıcıları; herkes için sürdürülebilir ve düşük maliyetli enerji sağlayan, karbonsuz ve dirençli bölgeler sağlamak için uzun vadeli bir vizyonu paylaşıyor. İmzalayıcılar; bölgesel ve ulusal düzeyde belirlenen azaltım, adaptasyon ve enerjiye erişim hedeflerine ulaşarak bu vizyona katkı sağlamak için gönüllü olarak taahhütte bulunuyor. Sözleşmeye imza atan yerel yönetimler, 2030 yılına kadar sera gazı salım azaltımını yüzde 40 azaltmaya, 2050’ye kadar ise karbonsuz kent taahhüttü veriyorlar.

“Kentler bu işin odağında”

Sözleşmenin imzalanması için Belediye Meclisi tarafından oybirliğiyle yetkilendirilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; daha yaşanabilir, insana ve çevreye duyarlı bir Balıkesir inşa etme gayreti içerisinde olduklarını kaydetti. Balıkesir Yerel İklim Planı’nı tamamlamak üzere olduklarını ifade eden Başkan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili yatırımları teşvik edip destekleyeceklerini söyledi. İklim değişikliğine neden olan sera gazı salınımlarının yüzde 75’inden sorumlu olan kentlerin aynı zamanda bu değişikliğin olumsuz etkilerini en çok hisseden yerleşim yerleri olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz “Bu nedenle şehirlerin, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütülen uyum ve iyileştirme çalışmalarının merkezinde yer alması gerekiyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumlulukları gerektiği şekilde yerine getirip iklim değişikliği ile mücadelede Türkiye’de öncü şehirlerden biri olma gayreti içerisindeyiz” açıklamasında bulundu.

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