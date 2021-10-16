Şeker otunun savunma sanayi yolculuğu başladı 28 yıllık kimya öğretmeni şeker otundan aktif karbon üretmeye çalışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şeker otunun savunma sanayi yolculuğu başladı 28 yıllık kimya öğretmeni şeker otundan aktif karbon üretmeye çalışıyor

İHA

Şeker otunun savunma sanayi yolculuğu başladı 28 yıllık kimya öğretmeni şeker otundan aktif karbon üretmeye çalışıyor

Balıkesir’de, FatmaEmin Kutvar Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Meral Çıtak, 2019 yılında başladıkları proje ile şeker otundan aktif karbon elde etmek üzere çalışmalara yürütüyor.
Aktif karbonun savunma sanayi dahil birçok sektörde kullanıldığını belirten Kimya Öğretmeni Meral Çıtak, yurt dışından elde edilen bu ürün için milli gelirden çok fazla pay ayrıldığını dile getirdi. Üretim aşamasında belli bir noktaya geldiğinin altını çizen 28 yıllık Kimya Öğretmeni Meral Çıtak, şeker otundan aktif karbon elde etmek için destek beklediğini belirtti.
Ülke ekonomisine katkıda bulunmak için şeker otundan aktif karbon elde etmeyi plânlayan Kimya Öğretmeni Meral Çıtak, ürünü elde etme noktasında bazı konularda takıldığını dile getirdi. Ülke genelindeki üniversitelerden destek isteyen Meral Çıtak, ürünün elde edilmesi noktasında her türlü fikir için iş birliği yapamaya hazır olduğunu ifade etti. Meral Çıtak aktif karbon üretimi için yaptıkları çalışmayla ilgili şunları söyledi:
“Aktif karbon benim için 28 yıldır periyodik cetveldeki bir element. Karbon iziyle belli maddelerin yaşlarının tayin edildiği bir bilgiydi. 2019 yılında bir öğrencimizle birlikte başladığımız bu projede gördüm ki milli gelirimizin büyük bir kısmını yurt dışına veriyoruz. Kimyasal olmayan bir aktif karbon için yurt dışına ödediğimiz para kilo başına 67 bin lira civarında olduğunu belli kaynaklardan bulduktan sonra dedik ki Türkiye niye bunu üretmesin. Bununla birlikte şeker otunu bir alternatif olarak düşünmüştük. Bunu gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum ama belli yerde takılı kaldık. Detay araştırması içinde başka bileşenler var mı onu bulmakta pandemi nedeniyle geç kaldı diyebilirim. Bunun dışında böyle bir olay varsa ve öğrencimize katkı anlamında bir patent başvurumuz oldu Bu patent başvurumuz şu ana kadar güzel geçiyor. Dünya ve Türkiye üzerinde bu bitkiyle yapılmış bir çalışmanın bulunmadığını gördük. Sadece aktif karbon anlamında değil ülke ekonomisine tarımsal anlamda da çok fazla katkıda bulunabilecek bir şey. Bu süreçten sonra benim en çok istediğim şey milli gelirimizin dışarıya gitmemesi, öğrenciye dokunabilmek, ülkeme bir şey yapabilmek. Bunun için ben buraya kadar getirdim, kısıtlı kaldım. Tahlilleri ve gerekli araştırmaları için yapılabilecek ne varsa bu konuda her türlü fikre açığım.”

“Aktif karbon savunma sanayisinden tıbba kadar birçok alanda kullanılıyor”
Aktif karbonun savunma sanayiinden tıbba kadar bir çok alanda kullanıldığına dikkat çeken Meral Çıtak, “Aktif karbon dediğimiz son günlerde hamburgerlerden tutun diş macunlarına kadar, daha önce çok bildiğim ağır zehirlenmelerde acil servislerde kullanılan vücuttaki toksini atmaya yarayıcı bir maddeydi. Savunma sanayi çok büyük bir miktarda kullanıyor bunu. Gıda sanayi çok büyük miktarda bunu kullanmaya başladı. Vücudu toksinlerden arındırıyor olması güzellik anlamında yapılan bir takım çalışmalarda da aktif karbon şu anda kullanılmak üzere. Karbon genelde linyit ve türevlerinden olan bir bileşimdir. Bu alanlarda kullanılan aktif karbon ise özellikle Hindistan taraflarında Hindistan cevizinden üretilen doğal aktif karbon olarak nitelendiriliyor. Yani sanayi ve doğal aktif karbonu burada ayırmak gerekiyor. Elde edebilirsek, güzel bir şey ortaya çıkartabilirsek savunma sanayinden tutun güzellik sektörüne kadar ya da tıp, eczacılık sektörüne kadar her türlü alanda ihtiyacımız olan bir madde. Zaten o yüzden de çok büyük miktarda yurt dışına döviz ödüyoruz” diye konuştu.

“Gayem gelecek nesillere bir şey bırakabilmek”
Projenin gerçekleşmesindeki tek maksadının gelecek nesillere bir şey bırakmak olduğuna değinen Meral Çıtak, “Mesleğim anlamında ben öğrencilerimle, işimle ilgili doyuma ulaştım. Şu andan sonraki tek beklentim gelecek nesle güzel bir şey bırakabilmek. Bu konuda da bana destek verebilecek herkese kapımın açık olduğunu söylemek istiyorum. Bir çocuğa, bir sektöre dokunabiliyorsak, bir desteğimiz olabiliyorsa yaptığım öğretmenlik görevi kadar kutsal bir şey yaptığıma da inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edremit’e Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Şeref Plaketi verildi TBMM Dışişleri Komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Üyesi, İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Yunus Emre: “Avrupa Konseyi, Edremit’in ve Edremit’in kardeş belediyelerinin Avrupa ideallerine bağlılığını takdir ile karşılamaktadır”
YEREL HABERLER Edremit’e Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Şeref ...
Balıkesir'de beklenen yağış başladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de beklenen yağış başladı
Balıkesir Büyükşehir ‘İklim ve Enerji İçin Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni imzalayacak
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir ‘İklim ve Enerji İçin Küresel ...
Köpeği öldüren çobana para cezası
YEREL HABERLER Köpeği öldüren çobana para cezası
CHP, Gönen'de buluştu
YEREL HABERLER CHP, Gönen'de buluştu
Balıkesir'de polisten 51 şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 51 şahsa gözaltı
Burhaniye’de 80 kişiye tıbbı ve aromatik bitki yetiştiriciliği belgesi
YEREL HABERLER Burhaniye’de 80 kişiye tıbbı ve aromatik bitki ...
Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Annesinin karnında kursa katıldı, daha doğmadan sertifika sahibi oldu Anne karnındaki bebeğe sertifika verildi Doğmadan belge sahibi oldu
YEREL HABERLER Annesinin karnında kursa katıldı, daha doğmadan ...
Zeytin çiftçisine hasat makinesi desteği
YEREL HABERLER Zeytin çiftçisine hasat makinesi desteği
Edremit’te çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Edremit’te çok miktarda uyuşturucu madde ele ...
Balık mezatından hem balıkçı hem tüketici memnun Marmara Denizinde balık çeşitliliğinde artış var
YEREL HABERLER Balık mezatından hem balıkçı hem tüketici ...
Tekonokent ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında teknoloji işbirliği
YEREL HABERLER Tekonokent ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ...
Ayvalık’ta görme engelliler Beyaz Baston etkinliğiyle hatırlandı Ayvalık’ta öğrencilerden ve THM severlerden iki ayrı engelli farkındalığı eğitimi
YEREL HABERLER Ayvalık’ta görme engelliler Beyaz Baston etkinliğiyle ...
(Özel) Çay üretiminde çıkan atık maddelerden ilaç etken maddesi üretiyor Atık üründen yüksek teknoloji ile işlem yaparak ilaç etken maddeleri ürettiler
YEREL HABERLER (Özel) Çay üretiminde çıkan atık maddelerden ilaç ...
Sındırgı sokakları grafiti sanatı ile renkleniyor
YEREL HABERLER Sındırgı sokakları grafiti sanatı ile renkleniyor
Romatizmal kapak hastalığına ameliyatsız çözüm
YEREL HABERLER Romatizmal kapak hastalığına ameliyatsız çözüm
3 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
YEREL HABERLER 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Zağanos Paşa fermanı için Interpol ve Europol devrede Yılmaz: "Öncelikli hedefimiz fermanın Türkiye'ye gelmesi" "Kuvay-Milliye Müzesi'nde ya da Zağanos Paşa Restorasyon Alanı'nda sergilenebilir"
YEREL HABERLER Zağanos Paşa fermanı için Interpol ve Europol ...
Çaldıkları inekleri kesmek üzereyken yakalandılar
YEREL HABERLER Çaldıkları inekleri kesmek üzereyken yakalandılar
Edremit’te 4 mevsim sinekle mücadele Edremit’te kışlık ilaçlama çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Edremit’te 4 mevsim sinekle mücadele Edremit’te ...
Sındırgı’dan Gazimağusa Belediyesine ziyaret
YEREL HABERLER Sındırgı’dan Gazimağusa Belediyesine ziyaret
Manyas'ta Kaymakam Çelik çeltik hasadına katıldı
YEREL HABERLER Manyas'ta Kaymakam Çelik çeltik hasadına katıldı
FEKAL’den bilim dolu şenlik
YEREL HABERLER FEKAL’den bilim dolu şenlik

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.