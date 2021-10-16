Balıkesir'de polis ve jandarmadan 68 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonları kapsamında yaptıkları asayiş uygulamalarında 68 şahsı gözaltına alırken adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tututklandı. Ayrıca Jandarma trafik ekipleri de 2 bin 101 araca denetim yaptı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Gönen İlçelerinde 15.10.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 23 aranan şahıs gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 39 adet fişek, 3 adet tüfek ve bu tüfeğe ait 1 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Balya, Edremit, Gönen, Kepsut, Sındırgı 14 Ekim 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 45 şahsı gözaltına alırken, 1 adet bıçak ele geçirdi.

Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek, kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla, 14 Ekim 2021 tarihinde 282 araca "Hız Denetimi" ve bin 819 araca da "Emniyet Kemeri ve Koruyucu Tertibat Denetimi" yapıldı.

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