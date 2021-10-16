TFF 1 Lig: RH Bandırmaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 2

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TFF 1. Lig’in 9. haftasında Bandırmaspor, sahasında MKE Ankaragücü'ne 21 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

17. dakikada ani gelişen Bandırmaspor atağında Keny’in uzun pasında Doğan Can topun üzerinden atladı. Meşin yuvarlağı ceza sahasında önünde bulan Guido Koçer'in şutu ağlarla buluştu. 10

29. dakikada Erdem Özgenç’in kullandığı serbest vuruşta kale sahasına gönderdiği top kaleci Gökhan’ın bakışları arasında filelere gitti. 11

43. dakikada gelişen Ankaragücü atağında Murat Uçar ceza sahası içine girerek yaptığı ortaya Eren Derdiyok’un şutu kale direğine çarparak auta çıktı.

48. dakikada Ankaragücü ceza sahası içinde oluşan karambolde Doğan Can'ın çektiği şut Ali Kaan'ın eline çarpınca hakem Ramazan Keleş penaltı noktasını gösterdi.

49. dakika penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Akabueze'nin vuruşu üstten auta gitti.

84. dakikada Erdem'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına yapılan ortayı Sinan kafayla indirdi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Yusuf Abdioğlu'nun vuruşu ağlara gitti. 12



Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ramazan Keleş xxx, Hüsnü Emre Çelimli xxx, Hüseyin Aylak xxx

RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Okan Alkan xx, Caner Cavlun xx, Allyson Dos Santos xx, Gökay Günay xx, Remi Mulumba xx, Michel Landel xx, Emmanuel Akabueze xx (Levent Ayçiçek dk. 69 x), Philippe Keny xx, Doğan Can Davas xx (Kerim Avcı dk. 69 x), Guido Koçer (Matej Pucko (dk. 76 x)

Yedekler: Veysel Sapan, Aygün Özışıkyıldız, Alpay Koldaş, Mehmet Özcan, Bilal Ceylan, Süleyman Luş

Teknik Sorumlu: Mustafa Gürsel

MKE Ankargücü: Akın Alkan xx, Erdem Özgenç xxx, Abdullah Durak xx (Ali Kaan Güneren dk. 46 xx), Tıago Pınto xx , Eren Derdiyok xx (Nadir Çifçi dk. 74 x), Omogbolahan Ariyibi xx (Kwabena Owusu dk. 66 x), İshak Çakmak xx, Ghayas Zahid xx (Aatıf Chahechouhe dk. 74 x), Yusuf Abdioğlu xxx, Sinan Osmanoğlu xx, Mehmet Murat Uçar xx (Cem Ekinci dk. 83 ?)

Yedekler: Mert Topuz, Alperen Babacan, , Atakan Dama, Sıtkı Ferdi, , Ulaş Yılmaz

Teknik Sorumlu: Necati Erkman

Goller: Guido Koçer (dk. 17) (Bandırmaspor), Erdem Özgenç (dk. 29), Yusuf Abdioğlu (dk. 84) (Ankaragücü)

Sarı kart: Nadir Çiftçi (Ankaragücü)

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