Balıkesir'e 46 bin metrekarelik semt parkı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hayat kalitesini artırmaya yönelik projeler çerçevesinde Altıeylül İlçesi Bahçelievler Mahallesi’ne, 46 bin metrekarelik park alanı kazandırıyor.

Kazandırdığı yeşil alanlarla bir yandan kentin yeşil dokusunu güçlendiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da vatandaşlara nefes alacakları yeni cazibe merkezleri oluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi, Altıeylül İlçesi Bahçelievler Mahallesi 320. Sokak’a semt sakinlerinin nefes alıp spor yapabilecekleri bir park alanı kazandırıyor. Mahalle sakinlerinin özellikle de gençlerin istekleri doğrultusunda hazırlanan proje, 46 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak. Parkta çocukların oyun oynayacağı, her yaştan bireyin spor yapacağı aletlerde yer alacak.

Tesviye ve kazı dolgu çalışmaları devam eden park tamamlandığında bölge sakinlerinin yeni buluşma adresi olacak. Proje kapsamında; 3 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, spor alanı yapılacak. 3 bin adet bitki dikiminin yapılacağı alan aydınlatma çalışmalarıyla daha güvenli bir yer haline gelecek. Ayrıca alanda oluşturulacak yeşil alanların sulanması için otomatik sulama sistemleri kurularak hem sulama yapılacak hem de tasarruf sağlanacak.

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