Vatandaşlar balıkhaneye akın ettiler Balık bolluğu fiyatlara olumlu yansıdı

Bandırma Balık Hali’nde yaşanan balık bolluğu balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Marmara Denizi'nde yağışlı havanın balık miktarını arttırması sonucu tezgahlarda lüfer, hamsi ve palamut bolluğu yaşanıyor.

Hamsi bolluğu olmasına rağmen kilosu 25 TL'den aşağı düşmezken, lüferin tanesi 35 ile 40 TL'den satılıyor. Balıkçı esnafı Barış Yıldız, "Bandırma Balık Hali’ne bol miktarda Karadeniz ve Marmara hamsisi gelmekte. Havanın etkisiyle birlikte balık fiyatları yarı yarıya düştü. Bununla birlikte lüfer bolluğu da yaşanmakta ve 350 ile 400 gramlık lüferin adeti 40 liradan 30 liraya düştü. 40 liralık olan lüfer 35 lira oldu hamsi fiyatlarımız 25 liraya kadar düştü. Karadeniz ve Marmara hamsisi 25 lira. Vatandaşlarımız balıkhanemize gelerek bol bol balık yiyorlar. Balık miktarının artması bizi de mutlu ediyor. Özellikle hafta sonu balık halimizde müşteri bolluğu yaşanıyor. Böyle giderse balık miktarı daha da artacak ve vatandaşlarımız bol bol balık yiyecek dolayısıyla balığa doyacak" diye konuştu.

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