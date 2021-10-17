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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İvrindi kitap günleri sona erdi

İHA

İvrindi kitap günleri sona erdi

İvrindi Belediyesi organizesinde ve İlçe Milli Eğitim işbirliği ile ilki gerçekleştirilen İvrindi Belediyesi 1. Kitap Günleri Etkinliği son buldu.
1116 Ekim tarihleri arasında kapılarını kitapseverlere açan ve ünlü şair ve sunucu Uğur Arslan ile birlikte 27 yazarın katılımları ile gerçekleştirilen etkinlik katılımcılardan ve kitapseverlerden tam not aldı.
Bu yıl ilçemiz için milat oldu diyen Başkan Cengiz “ Bir etkinliği dolu dulu yaşamanın mutluluğu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Bizim şansımıza mı artık bilemeyeceğim ama hafta başından beri yağmurlu hava vardı ilçemizde. Ama bu durum bile Atatürk Meydanı’nda açtığımız stantlara olan yoğun ilginin önüne geçmedi. Kitapsever vatandaşlarımız, kitap okumaya teşvik etme, okuma bilincini öğrencilerimize aşılama hedefinde olduğumuz öğrencilerimiz yoğun ilgi gösterdiler. Ders arasında öğretmenleri nezaretinde, okul çıkışı evlerine geçerken kitaplara dokunmadan geçmediler. Her öğrencimize hitap eden yoğun kitap kitlesi ve yayınevi çokluğu sayesinde güzel bir etkinlik yaşadık. Bu etkinliğimizi daha organize ve fuar havasında gerçekleştirme hedefi ile şimdiden çalışmalarımıza başlayacağız.
Her gün söyleşi etkinliği
Eğitime verilecek desteğin arkasında olmaktan her zaman mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Cengiz “Bu etkinliğimizde ilçe genelindeki tüm öğrencilerimizi faydalandırma çabasındaydık. Açılışımızdan son günümüze kadar ilçemizdeki her okuldaki öğrencilerimize değme, yazarlarımızın öğrenciler ile buluşmasını sağlama ve öğrencilerimize de ellerine aldığı, okuduğu ve hafızalarına kazınan kitapların yazarlarını görme, tanışma, imza alarak fotoğraf çektirme konusunda aracı olduk. Çok güzel bir organizasyon oldu. Açılışından son anına kadar büyük mutluluk ve heyecan duydum. Tüm yazarlarımız okullarımızda söyleşi etkinliği düzenledik. Öğrencilerimizin hedeflerini belirleme, hayata adım atarken izlemesi gereken roller ve ileriye dönük hayallerini bilgi birikim sahibi birbirinden kıymetli yazarlarımız ile paylaşarak fikir alışverişinde bulunacakları ortamlar yaratma gayretinde olduk. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Aldığım pozitif hava ve izlenimler bu yönde. İnşallah daha kapsamlısını yapacağız, müjdesini şimdiden veriyorum
Uğur Arslan İvrindi’yi yaktı
Bir hafta süren ve ilçede ilki gerçekleştirilen etkinliğin 5. gününde Uğur Arslan İvrindi Atatürk Meydanı’nda hayranları ve şiir severler ile bir araya geldi. Karagümrük Yanıyor şiiri ile tanıdığımız şair ve program sunucusu Uğur Arslan’ı İvrindi’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Cengiz “ Televizyon kanallarında izlemekten keyif aldığımız, şiirlerini beğenerek dinlediğimiz Uğur Arslan’ı bu güzel organizasyonda ilçemizde ağırlamak bizim için büyük onur. Yoğun tempodaki programı olmasına rağmen bizleri kırmayıp geldi. Yağmurlu havaya rağmen meydanda toplanan kalabalığa sevilen şiirlerini bizler için okudu. Hemşehrilerimizin canlı canlı dinlemesine vesile oldu. Akabinde kendi yazdığı şiir kitabı da vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah yine ilçemizde kendini ağırlama fırsatını yakalarız. Bu tarz organizasyonlara ilçemiz aç, bu gibi organizasyonlara ihtiyacı var. Bunları daha sık gerçekleştireceğiz.
Şimşirgil “İvrindi’ye iyi ki gelmişim”
İvrindi Kitap Günleri Kapsamında İvrindi Halkına seslenen tarihçi yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil “ İvrindi halkı ile buluştuğum için oldukça mutlu ve sevinçliyim. Ben tv ekranlarında konuşmaktan ziyade halka hitap etmesini ve duygularımı aktarmasını seven biriyim. Yıllarca tv programlarından teklifler aldım. Ama hiç bir tv programı ikili sohbet havası vermiyor, vermez de. Hepimiz tarihini merak eden, sorgulayan bir milletiz. Ama gel gelelim ki günümüzde televizyonlar tarihimizi çarptırarak anlatan diziler ile doldu taştı. Tarih televizyonda çıkan dizilerde değil, her satırı her kelimesi büyük bir özen ile hazırlanmış kitaplarda gizlidir. Kitap bu yüzden önemlidir. Fuarlar ve Kitap Günleri etkinlikleri bu sebeple önemlidir. Bu tarz etkinliklerde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Davetleri çok alıyorum, hepsine yetişme gayretinde bulunuyorum. Bu güzel İlçemiz İvrindi’de yapılan etkinliğin mimarı Belediye Başkanımız Yusuf Cengiz’i canı gönülden kutluyorum. Eğitimci kimliğini, eğitime verdiği önemi bir kez daha göstermiş oldu halkına. Bu denli programlar, etkinlikler devamlı gerçekleşmeli. İvrindi bunu hak ediyor. İvrindi’mizin halkı bu organizasyonlarda birlikte olmayı hak ediyor. Başkanımız ile görüştük, çok güzel projeleri ve yapacağı şeyler var. Bana anlatırken ben heyecanlandım. İlçesine Millet Kütüphanesi kazandırıyormuş. İnşallah açılışında yer almak bizlere nasip olur. Başkanımızı tebrik ediyorum. İnşallah İvrindi halkı ile nice organizasyonlarda buluşacağız. “
Bu tür organizasyonlar bir ekip çalışması
Belki de İvrindi’nin yakın tarihte geçirdiği en değerli bir haftalık süreç olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ Ekibimiz ile çok güzel projeye imza attık. Anlamlı etkinliği kusursuza yakın bir şekilde tamamladık. Bu bir haftalık süreçte gecesini gündüzüne katan Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ekibimiz başta olmak üzere, alanın kurulması, yerleştirilmesi gibi tüm işlerde özverili bir şekilde çalışan mesai arkadaşlarımıza, ilçe milli eğitim müdürlüğü personeline ve ilçe genelindeki okullarımızda görevli değerli idarecilerimize göstermiş oldukları ilgi alaka ve destekleri sebebiyle canı gönülden teşekkür ediyorum.
Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz
Kitap Günleri’ni ilçelerinde ilk defa yaşadıklarını ve çok beğendiklerini ifade eden İvrindi halkı “ Bunun gibi geniş kapsamlı organizasyonlara alışık değiliz. Başkanımız ile ilkleri yaşamaya devam ediyoruz. Gerek bizim için gerekse çocuklarımız için çok faydalı bir hafta oldu. Keşke her günümüzü kitaplar ve kitapları bizler ile buluşturan yazarlarımız ile bir arada geçirebilsek. Gerek şiir dinletisi, gerekse okullarda çocuklarımıza verilen söyleşiler çok anlamlı ve değerli vakitler. Bunu başarabilen, çocuklarımıza ve bize bu fırsatı veren vizyon sahibi bir belediye başkanına sahip olduğumuz için şanslıyız. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hiç bitmese dediğimiz bu etkinliğin yeniden organize edileceği zamanı merak ve heyecan içerisinde iple çekiyoruz. Yaparsa Yusuf Başkan yapar” dediler

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