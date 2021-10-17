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Kayıp alzheimer hastası kadın, 2 gün sonra ormanda bulundu

DHA

Kayıp alzheimer hastası kadın, 2 gün sonra ormanda bulundu


Ahmet ILGAZLI/GÖNEN, (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR'in Gönen ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Gülten Güler (83), ilçenin 8 kilometre uzağındaki ormanda bulundu. Hastaneye götürülen Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olay Gönen ilçesi Karasukabaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Tek başına yaşayan alzheimer hastası Gülten Güler, cuma günü sabah saatlerinde evden ayrıldı. Güler'den haber alamayan komşuları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan 4 asayiş timi, 50 kişilik komando timi, 12 kişilik Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK) ekipleri, AFAD koordinesinde arama çalışması başlattı. Ekipler tarafından 2 gündür aranan Gülten Güler, ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki ormanda bulundu. Sabah saatlerinde bulunan Güler, yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Gönen Ahmet ILGAZLI
2021-10-17 19:35:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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