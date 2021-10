Altıeylül’de Mevlid-i Nebi gecesi

Altıeylül Belediyesi Hasan Can Kültür Merkezi'nde düzenlenen Muhabbet Kapısı Mevlidi Nebi programında birbirinden kıymetli isimleri vatandaşlar ile buluşturdu.

Altıeylül Belediyesi Hasan Can Kültür Merkezi’ni hizmete sunduğu günden bu yana çok değerli programlara imza attı. Son olarak “Altıeylül Kitap Fuarı” kapsamında düzenlenen konferanslara vatandaşlar tarafından gösterilen yoğun ilgi gözden kaçmamıştı. Altıeylül’de Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesi dolayısıyla düzenlenen Mevlidi Nebi programına da çok değerli misafirler konuk oldu. İlahi ve Tasavvuf Sanatçısı Sedat Uçan, Kur’anı Kerim'i Güzel Okuma Dünya Birincisi Mehmet Bilir ve Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın Balıkesirliler ile buluştuğu gecede Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa(SAV) Kur’anı Kerim Tilaveti, dualar ve ilahiler ile anıldı.

Gecenin manevi havası en güzel şekilde yaşandı

Hasan Can Kültür Merkezi’ni dolduran Balıkesirliler, Altıeylül Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Mevlidi Nebi programına yoğun ilgi gösterirken bu güzel gecenin düzenlenmesini sağlayan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya da şükranlarını sundular. İlahi ve Tasavvuf Sanatçısı Sedat Uçan, Kur’anı Kerim'i Güzel Okuma Dünya Birincisi Mehmet Bilir ve Prof. Dr. Mustafa Karataş Hasan Can Kültür Merkezi’nde Mevlidi Nebi programı için Balıkesirliler ile bir araya gelerek gecenin manevi havasını en güzel şekilde yaşattılar. Altıeylül’de düzenlenen organizasyonların hepsinden vatandaşların memnuniyet ile ayrılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Başkan Avcı “Bu özel gecede Sevgililer Sevgilisi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(SAV)’i dualar, Kur’anı Kerim Tilaveti ve ilahiler ile andık. Kıymetli hocalarımız da bizlere bu güzel gecenin manevi havasını en güzel şekilde yaşattılar. Başta değerli hocalarım olmak üzere bu mübarek gecede Sevgili Peygamberimiz Muhammed(SAV)’i en güzel şekilde anmamıza vesile olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

