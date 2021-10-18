Erdek sahilinde kefal bolluğu

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde, çay bahçelerinin önünde bulunan rıhtımda kefal balığı akını yaşanıyor.

Erdek sahilinde kefallerin kıyılarda sürüler halinde dolaşması renkli görüntüler oluşturuyor. Güneşli havayı gören vatandaşlar ellerine balık oltalarını alarak deniz kıyısına akın etti. Ellerindeki oltaları denize atan amatör balıkçılar, oltanın ucunda iri kefal balıklarını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kovalar dolusu kefal yakalayan vatandaşlar evlerinin yolunu tutarken, mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.

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