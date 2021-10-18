Bandırma'da trafik araçları denetlendi

Kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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Balıkesir'in Bandırma İlçesinde sabah saatlerinde Cumhuriyet Caddesinde Trafik ekiplerince araçlara denetim uygulaması yapıldı.

Yaklaşık iki saat süren denetimde 55 araç denetlenirken bazı evrak eksikliği, araç trafik sigortası olmayan ve yakalaması bulunan 6 araç trafikten men edildi. Yapılan denetim sonucunda 25 araca ise 9 bin 500 TL para cezası kesildi. İlçe Trafik Denetleme Amirliğinden bu tür denetimlerin İlçe de sık sık yapılacağı belirtildi.

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