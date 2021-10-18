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Başkan Yılmaz “Vazifemiz milletin yalnız kalmamasıdır” Başkan Yılmaz “Her bir muhtarla gönlümüz bir”

İHA

Başkan Yılmaz “Vazifemiz milletin yalnız kalmamasıdır” Başkan Yılmaz “Her bir muhtarla gönlümüz bir”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle 20 ilçenin muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarlarla siyaset üstü bir duruşla el birliğiyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “Muhtarlarımız sayesinde vatandaşlara ulaşıyoruz. Hepimizin vazifesi milletin yalnız kalmamasıdır” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Ekim 2015 tarihini Muhtarlar Günü ilan etmesinin ardından her yıl 19 Ekim’de Muhtarlar Günü kutlanıyor. Yıl içerisinde sürekli muhtarlar ile bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Muhtarlar Günü nedeniyle 20 ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri MKYK üyesi Belgin Uygur, Mustafa Canbey, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve 20 ilçeden 1134 muhtar katıldı.
“Asıl olan milletimize yerinde hizmet etmek"
Muhtarların, 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, muhtarların Balıkesir’deki yeri Balıkesir’in de Türkiye’deki yerinden bahsetti.
Balıkesirlilerin, 10 kişiden 6’sının tarıma dayalı sektörlerde çalıştığı ve ilk 500’de şirket sıralamasında 26 tane de önemli şirketin olduğu bir ilde yaşadıklarına dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Görevimiz ağır mesuliyetimiz çok. Görev dağılımı içerisinde herkesin bir rolü var. Valimizin, bizim muhtarlarımızın hepimizin ayrı ayrı görevleri var. Birbirimizi dinleyerek şehrimizdeki insanlara hizmet etme çabası içindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Asıl olan milletimize yerinde hizmet etmek. Muhtarlarımızla daha sık bir araya geleceğiz” dedi.
“Milletimizin yanındayız"
Muhtarların müsterih olmaları gerektiğini ve her birisinin kendilerine ilettiği sorunların hepsini bildiklerini ve ilgilendiklerini belirten Başkan Yılmaz, “Muhtarlarımızdan mahallelerinde dezavantajlı birileri varsa bizlere bildirmesini istiyoruz. Sorunları, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığımız halleder o halledemiyorsa kaymakamlıklarımız, Valiliğimiz halleder. Lütfen mahallelerinizdeki kapıların ardında yaşanan hayatlardan haberiniz olsun. Biz kendimizi bu konuda sorumlu hissediyoruz. Vazifemiz milletin yalnız kalmaması ve onlara destek olabilmemiz” dedi.
Başkan Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü “Siyaset üstü bir duruşla el birliğiyle birlikte çok şey yapmak istiyoruz, planlarımız belli. Sizlerin desteğini almak sizlerin görüşlerini almak için arkadaşlarıma talimat verdim. Her bölgede muhtarlarımızla toplantılar yapacağız. Altını önemle çizdiğim konulardan bir tanesi de; beraber hareket ediyor olmanın bilinciyle bu kadar muhtarımıza bizim ortak paydada eşit ve doğru hizmet götürebilmemiz için sistemimizi iyi çalıştırmamız lazım. Her birinizle gönlümüz bir. Samimi bir şekilde bütün arkadaşlarımızla beraber sizler ve halkımız için çalışıyoruz. 19 Ekim Muhtarlar Gününüz kutlu olsun iyi varsınız.”
“Yerel yönetimlerin temel taşı muhtarlar"
Tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlayan AK Parti Balıkesir Milletvekili MKYK üyesi Belgin Uygur, muhtarların yerel yönetimlerin en temel taşlarından bir tanesi olduğunu söyledi. Vekil Uygur, “Bizler genel hükümetin yereldeki temsilcileriyiz. Bizim inancımızda halka hizmet etmek, hakka hizmet etmektir. İşte bu inanışla birlikte siz kıymetli muhtarlarımızla, yerel yönetimlerimizle, bürokrasimiz ve hükümetimiz ile birlikte Balıkesir için en iyi şekilde çalışıyoruz” dedi.
19 Ekim Muhtarlar Günü’nün Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın hediyesi olduğunu dile getiren AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, “Muhtarlar milletin seçtiği, milletin herhangi bir sorunu olduğunda ilk başvurduğu kişidir. Devletin, milleti ile herhangi bir bilgiye başvurduğunda ilk başvurduğu kişi muhtarlardır. Devletle millet arasındaki köprü olanlar muhtarlardır. Son derece stratejik ve önemli bir görev icra ediyorsunuz” dedi.
“Adımlarımızı birlikte atmalıyız"
‘Kamu yönetimlerinin en önemli halkası olan muhtarlarımız için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından 19 Ekim’in bir gün olarak tahsis edilmesi ve bizleri bir araya getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür ediyorum’ diyerek sözlerine başlayan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, “Siz değerli muhtarlar hem belediyelerin hem de kaymakamlıkların hep birlikte bütün kamu kurumlarının mahallelerdeki temsilcilerisiniz. Dünya ölçeğinde baktığımızda muhtarlık kurumunun bizdeki işleyişi ile tamı tamına uyuşan başka bir model olmadığını görüyoruz. İlimizde en çok dikkat ettiğimi konulardan birisi de koordinasyondur. Çalışırken adımlarımızı birlikte atmalıyız. İlimizde, birlik ve bütünlük içerisinde olduğumuz takdirde aşamayacağımız engel olmayacaktır” dedi.

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