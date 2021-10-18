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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir’de Roman Zirvesi yapıldı

İHA

Balıkesir’de Roman Zirvesi yapıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Akıncılar Derneği ev sahipliğinde Roman Zirvesi gerçekleştirildi. Romanların yaşadıkları sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri ele alındığı zirveye AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 10 ildeki Roman dernekleri, federasyon ve konfederasyon temsilcileri katıldı.
“Biriz, beraberiz"
Balıkesir olarak Roman Zirvesine ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Bizler şehrimizde Roman kardeşlerimizle mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşıyor, karşılaştığımız sorunları birlikte hızlı bir şekilde gideriyoruz” dedi. Yapılan zirvede yapılacak tespitlerin ve değerlendirmelerin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, “Biriz, beraberiz. Sizlerin burada yapacağınız tespitler çok önemli. Sorunları çözme noktasında bize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi Romanlardan terörist çıkmaz, hain çıkmaz, bölücü çıkmaz. Roman kardeşlerimizin ülkemize kattığı çok şey vardır.” açıklamasında bulundu.
“Bu memleketi birlikte kurduk”
Romanların toplumun asli unsuru olduğunu kaydeden Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, “Bu memleketi biz birlikte kurduk. Farklı inanışlarımız, farklı düşüncelerimiz, farklı kültürlerimiz olabilir. İnsanlık temelinde birleşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan eşitlik ve hakkaniyet temelini sağlayan bir irade ortaya koyuyor. Bunun çok somut örnekleri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın Romanlar konusunda irade ortaya koymasından sonra bir Roman Açılımı yapıldı, strateji belgesi ve eylem planı açıklandı. Hızla atılan adımlar sayesinde önemli ilerlemeler kaydettik. Roman kardeşlerimiz adına ne tür iyileştirmeler yapıldıysa bunun altında AK Parti’nin imzası vardır. Bize de birlik ve beraberliğimizi korumak, birbirimizin sorunlarını çözmek düşer. Biz birlikte Türkiye anlayışımızla Balıkesir’imize ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.
Başkan Yılmaz’a zirve teşekkürü
Zirveye ev sahipliği yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür eden Romanlar Federasyonu Balıkesir Akıncılar Şubesi Derneği Başkanı Ahmet Gezer, “Birlik ve beraberlik peşinde olan bizlerin çalışmamız ve mahallelerimizi iyileştirmemiz gerekiyor” dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin danışmanı Metin Özçeri ise “Bu toplantının altyapısını hazırlayan ve bizlere bu imkanı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu. Romanların sosyal entegrasyonu sağlaması ve önyargıların kırılması gerektiğini kaydeden Özçeri, “Hepimiz kardeşiz, birbirimize üstünlüğümüz yok” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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