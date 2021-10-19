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(Özel) Asker uğurlama törenleri düğünleri aratmıyor Asker adayları damat gibi giyinip davul zurna eşliğinde oynarken, bütün köy halkına yemek ikram ediliyor

İHA

(Özel) Asker uğurlama törenleri düğünleri aratmıyor Asker adayları damat gibi giyinip davul zurna eşliğinde oynarken, bütün köy halkına yemek ikram ediliyor

Balıkesir'in Havran ilçesinde, asker uğurlama törenleri düğün havasında geçiyor. 15 genç için düzenlenen asker uğurlama cemiyetinde düğün yapılır gibi davul zurnalar çalınıp, köylülere pilav ikram edildi.
Kırsal Büyükdere Mahallesinde düzenlenen asker uğurlama geleneği büyük ilgi gördü. Yağmura rağmen mahalle meydanında toplanan vatandaşlar, pilav hayrına katıldı ve askerler için dualar etti. İlahiler okunan uğurlamada, kazanlarda hazırlanan pilavlar yüzlerce vatandaşa ikram edildi. Yapılan dualar ve yenen pilavların ardından asker adayları düğün salonunda halay çekti ve oyunlar oynadı. Asker uğurlama düğününe katılan vatandaşlar asker adayları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Törene katılan vatandaşlar, askerlere hayırlı tezkereler dilerken, asker adayları da katılanlara teşekkür etti. Asker uğurlama geleneğinin bir düğün havasında devam ettiğini anlatan asker adayı İsmail Çelikkol, ”Köyümüzde yüzyıllardan beri adettir. Her sene geleneksel asker hayrı olur. Her sene yapılır. Güzel bir cemiyettir. Bütün köyler, bütün körfez halkı katılır. Bugün köyümüzde buluştuk . Asker eğlencesi yaptık. Hayrımızı tamamladık. Allah’ın izni ile biz de askeriz. Köyümüzde adettir. Herkesin arkasına kişilerin adı ve soyadları yazılır. Kimileri lakaplarını da yazar” dedi.
Merkez Camii imamı Arif Oruç da, ”Büyükdere halkından gençlerimize asker uğurlama merasimi yaptık. Cennet vatanımızı gençlere emanet ediyoruz İnşallah. Büyükleri bu vazifeyi bu gençlere devrettiler. Bundan sonra bu gençlerimiz sınır boylarında nöbetlerini tutacaklar. Dinimizi, devletimizi, vatanımızı, mukaddes değerlerimizi koruyacaklar. Gençlerin güç ve kuvvetlerinden yararlanarak vatanımıza gelebilecek olan her türlü tehlikeyi savuşturacağız. Rabbim cümlemize sağlık ve selamet versin” dedi.
Büyükdere Muhtarı Veli Yavuz ise, “Bu gün asker hayrımızı yaptık.15 gencimize Allah hayırlı tezkereler versin. Güle güle gidip gelmek nasip etsin. Bu geleneğimizi sürdürmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

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