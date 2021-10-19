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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdek’te Muhtarlar günü törenle kutlandı

İHA

Erdek’te Muhtarlar günü törenle kutlandı

Erdek’te 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.
Erdek Cumhuriyet Meydanı´nda düzenlenen törende Erdek Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sahil Mahallesi Muhtarı Semra Baycan ile Paşalimanı Adası Balıklı Mahallesi Muhtarı Nihat Karışık, Atatürk anıtına çelenk sundular. Çelenk sunumundan sonra bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama programı, Erdek Merkez Sahil Mahallesi Muhtarı Semra Baycan´ın konuşmasıyla devam etti. Muhtarların vatandaşlara en yakın birimler olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Baycan, şunları söyledi:
“Bugün Muhtarlar Günü’nün 6. yılını kutluyoruz. Osmanlı arşivinde, 2. Mahmut döneminde yayınlanan ferman ile 19 Ekim 1829 tarihinde kurulan Muhtarlık Teşkilatının, kuruluş günü esas alınarak 19 Ekim tarihi, Başbakanlığın 19 Ekim 2015 tarih, 11 sayılı genelgesiyle, aynı gün Resmi Gazete’de yayınlanarak ‘Muhtarlar Günü’ olarak kutlanmasına karar verilmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; ‘Muhtar, demokrasinin temel taşıdır’ Bu günü bizlere ‘Muhtarlar Günü’ olarak ilan eden başta Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize, Gazi Meclisimize ve İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Görevi başında şehit düşen, artık aramızda olmayan muhtarlarımızı da rahmetle anıyoruz. Tüm muhtar arkadaşlarımın ve muhtarlık camiasının gününü kutlarım. Tüm muhtarlarımız ile birlikte Türkiye için görevdeyiz.”
Baycan´ın konuşmasının ardından Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, “Muhtarlarımız, 1829 yılından bu yana vatandaşlarımızın devlet kurumları ile olan ilişkilerinde önemli bir rol üstlenmiş ve halk tarafından kendisinin bir temsilcisi olarak kabul edilmiştir. İnsan ve hizmet odaklı olarak çalışan muhtarlarımız, halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Mahallelerimizden Büyükşehir’e kadar devletimizin tüm birimlerinin uyum ve iş birliği ile hareket ettikleri muhtarlarımızın bu istikamette halkın içinden gelen kişiler olarak katkı sağladıklarını görmekteyiz. Böylesine önemli bir görevi üstlenen demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkarı, vatandaşın derdiyle dertlenen tüm muhtarlarımızın 19 Ekim muhtarlar gününü kutluyorum” dedi.
Erdek Kaymakamı Atasoy, törende hazır bulunan muhtarlarımıza çeşitli hediyeler verirken, ardından muhtarlarımız ve daire amirlerine iskelede sabah kahvaltısı ikramında bulunuldu.
Törene, Erdek merkez ve kırsal mahalle muhtarları, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek Garnizon Komutanı Ertan Engerek, Belediye Başkanı Burhan Karışık, ilçemiz siyasi partilerinin temsilcileri, Erdek Emniyet Müdürü Serkan İnceöz, Erdek İlçe Jandarma Komutanı Halil İbrahim İlanku Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Işıktaş ve daire müdürleri katıldı.

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