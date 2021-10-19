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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Avcı çocuklara verdiği sözü tuttu

İHA

Başkan Avcı çocuklara verdiği sözü tuttu

Altıeylül Belediyesi’nce düzenlenen uçurtma şenliğine gösterilen yoğun ilgiden dolayı uçurtma tedarik edemeyen çocukların adreslerine Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın talimatıyla uçurtmaları teslim edildi.
Bahçelievler Mahallesi Rüzgâr Caddesi Diş Hastanesi Karşısında bulunan yürüyüş parkurunda 26 Eylül Pazar günü düzenlenen uçurtma şenliğine vatandaşların ilgisi yoğun olmuştu. “Uçurtma Bahane! Gönül Çocuk Olmak İster” sloganıyla vatandaşlar ile buluşan Altıeylül Belediyesi, vatandaşlardan da büyük takdir toplamıştı. Gökyüzünü süsleyen uçurtmaların yanı sıra çuval yarışı, halat çekme yarışı ve yumurta taşıma gibi çeşitli oyunları oynayan çocuklar güzel bir gün geçirmiş, uçurtmaya ulaşmada problem yaşayan çocuklara da Başkan Avcı evlerine kadar uçurtmalarını ulaştıracağı sözünü vermişti.
860 adrese Bin 81 uçurtma ulaştırdılar
Altıeylül Belediyesi, genç nesil için düzenlediği etkinlik ve çeşitli organizasyonlar ile vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. “Uçurtma Bahane! Gönül Çocuk Olmak İster” sloganıyla düzenlenen uçurtma etkinliğine vatandaşlarca gösterilen ilginin yoğunluğundan dolayı uçurtma tedarik edemeyen çocuklara uçurtmalarını evlerine kadar getireceği sözünü veren Başkan Avcı, verdiği sözde durarak uçurtmalarını teslim etti. Başkan Avcı’nın talimatı ile 860 adrese 1081 uçurtma götüren Altıeylül Belediyesi, bir kere daha vatandaşların takdirini kazandı. Gerçekleştirdikleri uçurtma şenliği ile Altıeylül’de güzel bir etkinlik yaptıklarını, uçurtmaya ulaşamayan çocuklara da söz verdikleri gibi uçurtmalarını teslim ettiklerini dile getiren Başkan Avcı “ 26 Eylül’de düzenlediğimiz uçurtma şenliğimizden tüm Balıkesirli hemşehrilerim memnun ayrılmışlardı. Fakat ilginin yoğun olmasından dolayı bazı çocuklarımız uçurtmalarına ulaşmada sıkıntı yaşadı. Bu durum da bizleri ziyadesiyle üzdü. Bizler de akabinde uçurtma tedarik edemeyen aileleri belirleyerek çalışmalarımıza başladık. Nihayetinde de Allah’ın izniyle 860 adrese 1081 adet uçurtmayı ulaştırdık. Daha önce gönül almaya; gönülde kalmaya devam edeceğiz demiştik. Gönül almanın gönülde kalmanın mutluluğunu tüm Altıeylül Belediyesi olarak yaşadığımızı söylemekten gurur duyuyoruz. İnşallah vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gören uçurtma şenliğimizin tekrarını en kısa sürede gerçekleştireceğiz” dedi.

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