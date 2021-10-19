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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dursunbey’de doğalgaz çalışmaları başladı

İHA

Dursunbey’de doğalgaz çalışmaları başladı

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın seçim vaatleri arasında yer alan doğalgaz için ilçede çalışmalar başladı. Dualarla başlayan çalışmalar kademeli olarak devam edecek.
Doğalgazın ilçeye gelmesi için uzun süredir mücadele veren Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, geçtiğimiz haftalarda ilçede doğalgaz çalışmalarının başlayacağı müjdesini vermişti. 18 Ekim’de başlayan doğalgaz kazı çalışmaları kapsamında kazı alanında tanıtım programı gerçekleştirildi. Programa Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali, MHP İlçe Başkanı Murat İnan, AKSA Doğalgaz Balıkesir Müdürü Ferhat Öztürk, Muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, 56 yıllık bir mücadelenin meyvelerini toplamaya başladıklarını söyledi. Doğalgaz çalışmalarının terfi istasyonunun kurulduğu Ferah Mahallesinden başladığını ifade eden Başkan Bahçavan, ilk etapta 4 kilometrelik bir kazı çalışması yapılacağını söyledi. Kazı alanının arttırılması için Ankara’da temaslarda bulunacaklarını ifade eden Başkan Bahçavan doğalgazın Dursunbey’e hayırlı olmasını diledi. Türkiye’nin Karadeniz ve Akdeniz’de Doğalgaz çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan Başkan Bahçavan, kendi kaynağını kendisi üretin bir Ülke olarak, temiz enerjinin vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi. Başkan Bahçavan, “İlçemizin Balıkesir’den uzak olması, hatlardan uzak olması biraz bizim işimizi geciktirdi. Bizler bu sene için CNG olarak Doğalgaz almaya başlıyoruz. Tabi bizim şehir içindeki doğalgaz ihtiyacımızın belki on katı kadar, Organize Sanayi Bölgemizde ihtiyacımız var. Şu anda sırf doğalgaz için yatırımını bekleten fabrikalar var. İnşallah OSB’mize de doğalgazı en kısa sürede ulaştırmayı temenni ediyoruz” dedi.
AKSA Balıkesir Müdürü Ferhat Öztürk ise büyük destekleri ve katkıları için Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’a teşekkür etti. Çevre dostu olan doğalgazın konforunu Dursunbey’e kavuşturdukları için mutlu olduklarını söyledi. Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut ise, “Burada olmaktan gurur duyuyorum. Çok şükür Dursunbey’e Doğalgaz geldi. Belediye Başkanımıza, AKSA Gaza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Benim Kaymakamlığım döneminde gelmesi de bana ayrıca gurur veriyor. Doğalgaz konusunda tereddüt yaşayan muhtarlarımız ve vatandaşlarımız olabilir. İlk başta sıkıntılı görülebilir. Ama ahiri kesinlikle bunu size garanti ediyoruz çok güzel. Sadece tek tuşla her işinizi halledebiliyorsunuz. Ormanın başkenti Dursunbey’de daha güzel nefes alabileceğimiz bir ortam olacak” dedi.
Dursunbey Müftüsü Ali Öztürk’ün duası sonrası kesilen kurban ile son bulan programda AKSA Balıkesir Müdürü Ferhat Öztürk çalışmaların kesintisiz olarak devam edeceği sözünü verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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