Bandırma trafiği masaya yatırıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde trafik meselesi ve gerçekleştirilecek projeler konuşuldu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı kapsamında "Balıkesir'in Kuzey İlçelerinin Ulaşım Sorunları, Akıllı Ulaşım Sistemlerine Bakışı ve Vizyonu" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturum Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Marmara Adası Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tektaş ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Taylan Engin’in iştirakiyle gerçekleşti. Oturumun Bandırma bölümünde özellikle karayolu trafik yoğunluğu, şehir içi trafik meselesi ve bunların çözümü için Bandırma Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje ve girişimler konuşuldu.

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