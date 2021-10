‘Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız’ diyen AK Parti Edremit İlçe Başkanı Umutlu, teşkilat yöneticilerinin her gün sahada olduğunu söyledi

2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna erişmek için yoğun bir çalışma temposuna giren AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamaya kararlı olduğunu gösteriyor.

Göreve geldiği günden bu güne, parti içi eğitim çalışmaları ile birlikte, güçlü yönetim kadrolarıyla aktif saha çalışmaları yapan AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, 2023 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Edremit’te yeniden iktidara gelmek için ilçenin cadde ve sokaklarını ilmek ilmek dokuyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna erişmek için Edremit’te üzerlerine düşen vazifeleri yerine getirme mücadelesi veren AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, teşkilat başkanlığından, mahalle başkanlıklarına kadar, tüm kadrolarıyla çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamaya kararlı olduğunu her fırsatta ilan ediyor.

İlçe Başkanlığı Ana Yönetim Kurulu, Teşkilat Başkanlığı, Kadın Kolları Başkanlığı, Gençlik Kolları Başkanlığı ve 47 Mahalle Başkanlığı ile yüzlerce yönetici kadrosunu her gün saha çalışmalarında görevlendiren İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, “Cumhurbaşkanımız ve Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine erişmek için, AK Parti’nin vizyonuna ve misyonuna uygun bir şekilde, ilçemizde tüm kadrolarımızla, gece gündüz çalışmalar yapmaktayız. İlçemizi yeniden AK Belediyecilik ile buluşturmaya kararlıyız. Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamak için sahadayız. İlçemizin 47 mahallesinde her sokağa girip, vatandaşların istek, görüş ve önerilerini topluyoruz. Çözümleri noktasında da gerekli girişimleri aciliyetle yapmaktayız. ‘Halka Hizmet, Hakk’a Hizmettir’ düsturuyla, daha yapılacak çok işimiz var, diyerek dur durak bilmeden çalışacağız. Edremit AK Belediyeciliği hak ediyor. Belediyemizin nasıl yönetildiği ortada. Halkımızı heykel belediyeciliğinden kurtararak, hizmet belediyeciliğine yeniden kavuşturacağımıza olan inancımız tamdır. Hayal bile edilemeyen hizmetleri ilçemize ve ülkemize kazandıran AK Parti, Edremit Belediyesi’nin yönetim biçimini baştan aşağı değiştirip kronik sorunlara müdahale edecek birikime sahiptir. Yaptığımız çat kapı ziyaretlerde, ilçe halkımızın gösterdiği teveccüh ve sıcak yaklaşımı gücümüze güç katıyor. AK Parti Edremit İlçe Başkanlığımızın tüm kadroları dur durak bilmeden saha çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir. Tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ediyor, Durmak Yok, Yola devam diyoruz” diye konuştu.

