Edremit Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Veterinerlik Birimi ekipleri tarafından sokak hayvanlarının düzenli olarak beslenmesi sağlanıyor.

Edremit Belediyesi’nin oluşturduğu doğal beslenme alanlarında her gün mama ve su temin edilen sokak hayvanları unutulmuyor. Veteriner hekimler tarafından sokak hayvanlarının daha iyi yaşamaları için düzenli sağlık kontrolleri de gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra belediyeye ulaşan ihbarlar neticesinde vatandaşların bildirdiği noktalarda muayene, teşhis ve tedavi de ihmal edilmiyor.

Bostancı Mahallesi’nden Narlı’ya kadar, ekiplerin 7 gün 24 saat görevde olduğunu belirten Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Sokakta yaşayan can dostlarımızın bir gün değil her gün yanındayız. Koronavirüs salgınıyla geçirdiğimiz bu zor dönemde bütün canlıların yaşama hakkını göz önünde bulundurup onları da korumamız gerekiyor. Acil müdahale noktasında arkadaşlarımız çalışmalarını yaparken, can dostlarımızın beslenme noktalarında mama, sıcak yemek ve su ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yaklaşan kış aylarında vatandaşlarımızın da evlerinin önüne çıkaracakları bir kap yemek, bir kap su, battaniye, minder veya karton koli bu gibi şeylerle onlara destek olmalarını, bu soğuk günlerde sığınacaklarını bir alan yaratmalarını rica ediyoruz.” dedi.

