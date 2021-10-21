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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sındırgı 112 Acil Sağlık İstasyonuna yeni ambulans

İHA

Sındırgı 112 Acil Sağlık İstasyonuna yeni ambulans

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sağlık alanında vatandaşların hizmetine sunulması adına araç ve teçhizatlar her geçen gün arttırılıyor. Devlet, belediye ve kamu kurumlarının imkânlarının yanı sıra ilçedeki hayırseverler ve şirketler de farklı alanlarda katkı sunuyor.
İlçede faaliyet gösteren bir madencilik tarafından Sındırgı 112 acil servisine kazandırılan ambulans da Sındırgı Devlet Hastanesi bahçesinde gerçekleştirilen törenle hizmete alındı. 112 acil hizmetinin daha hızlı yürütülmesi adına tam teçhizatlı Ambulans Sındırgılı vatandaşlara sağlık alanında hizmet verecek.
Sındırgı’da sağlık alanındaki yatırımlar kapsamında yeni devlet hastanesinin de yılbaşına kadar tamamlanıp hizmete alınması planlanıyor. Bunun yanı sıra Mandıra bölgesine kurulacak 2. Acil Sağlık istasyonu ile hizmet veren ambulans ve personel kapasitesi de arttırılacak. 2. Acil Sağlık İstasyonunun da en kısa sürede tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor.
Sağlık alanında Sındırgı büyümeye devam ediyor
Sağlık alanında Sındırgı ilçesinde önemli bir gelişme yakaladıklarını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş” Sındırgı’da hayırlı bir işin başlangıcında bismillah dedik. Yeni ambulansımız 112 Acil Servisine kazandırılmış oldu. Daha önceki yıllarda da hayırsever vatandaşların katkılarıyla aldığımız daha önceki ambulansa yenisi, burada altın madeni işleten Zenit Maden’i tarafından sağlandı. Sındırgı’da sağlık alanındaki gelişmeler devam ediyor. Yeni bir hastanemiz inşallah yılbaşı itibariyle devreye alınacak. 2 tane de 112 Acil servis ve burada yeni bir Sağlık Hizmetleri Birimi de kurulmuş olacak. Termalle turizmle gelişmeye gayret eden Sındırgı’da sağlığın tabi en başta olması gereken bir hadise. Bu konuda katkı sunan maden şirketine ve ilgili kuruluşlara sonsuz teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlar getirmesini, sağlıklı bir nesil olsun ve sağlıklı insanlar olsun temennisinde bulunuyorum. Rabbim herkese afiyet versin inşallah” dedi.
Faaliyette olduğumuz bölgeye her alanda katkı sunuyoruz
İlçeye böyle bir hizmeti kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve kriterlerinin çalıştıkları bölgeye her alanda katkı sağlamak olduğunu belirten Madencilik Halkla İlişkiler Müdürü Mustafa Coşkun Kuzum, “Burada bizim firmamızın kriterleri açısından eğitim ve sağlık çok ön plana çıkıyor. Bazı desteklerimiz oldu. İlçede ki ilgili hem halk hem yöneticiler kamu yöneticileri bunları biliyorlar. Biz bunları görevimiz olarak görüyoruz. Çok reklam yapmamaya gayret ediyoruz. Ama onlar tabi sağ olsunlar bazı böyle minik merasimlerle bizi onurlandırma yoluna gidiyorlar. Bizim içinde güzel bir moral oluyor zor işlerimizi daha kolaylamış oluyor. Burada bu çok iyi oldu. Yani bu bariz bir ihtiyaçtı. Biliyoruz biz de buralıyız çünkü burada yaşıyoruz. Bu tam donanımlı ful 112 standartlarında bir ambulans bağışlamış olduk. Herhâlde bunun arkasından da Sağlık istasyonu açılacakmış. Sağlık Müdürümüz de o müjdeyi verdi. Sındırgı için çok iyi bir yatırım ve destek oldu. Çok memnunuz yani bunu yapmaktan, patronlarımız da aynı fikirde. Çok beğenerek bayılarak yaptığımız destek oldu. İnşallah devam edeceğiz tabi toplumun genelini ilgilendiren desteklere. Ve böylece işimizi insana, çevreye saygılı toplumsal destekleri ihmal etmeden, güzel bir şekilde kendimize yakışır şekilde devam etmeye gayret edeceğiz. Allah yardımcımız olsun ”dedi.
Firmanın her alanda ilçeye ve etkinliklere sunduğu katkılarından dolayı teşekkür eden İlçe Kaymakamı Zafer Oktay ”Bugün Madencilik şirketi tarafından ilçe hastanemize bağışlanan tam teşekküllü ambulansın kampanyasında buluştuk. Firma temsilcilerimizle beraber il sağlık müdürümüz, belediye başkanımızla birlikte. Özellikle kendilerine Tüm yaptığımız etkinliklerde sosyal etkinliklerde özellikle desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bugün de 112 olarak önemli bir ihtiyacı karşılamış oldular. İnşallah iyi hizmetlerde kullanılır. Birçok alanda da yaptığı desteklerden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. “ dedi.
Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin ise “Bugün 112 filomuza 1 ambulans daha kazandırmış bulunmaktayız. Yaklaşık bu yıl içerisinde 22 ambulansımız ilimize teslim edilmiş. Bu ambulansla birlikte 23 ambulansımıza bugün bize kazandırılmış oldu. Bu arada bağışçı firmamıza teşekkür eder, saygılar sunarım” dedi.
Sağlık noktasında Sındırgı’da büyük bir ihtiyacın kısa sürede çözüme kavuşacağını belirten Sındırgı Devlet Hastanesi İdari Mali İşler Müdürü Necmi Nazif Özal “1 buçuk yıldır burada görev yapmaktayım. Ambulansın Sındırgı halkına hizmet vereceği için çok mutluyuz. Yeni hastanemizde bu çerçevede kısa süre içinde hizmete başlayacak. Sağlık noktasında, sağlık hizmetleri noktasında Sındırgı halkının büyük bir ihtiyacı büyük oranda çözülecek, çözülmüş olacak“ dedi.

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