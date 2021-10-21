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Muharrem İnce’den ilginç parti birleştirme teklifi: “İttifak yerine partileri birleştirin iki ayrı yerde fatura ödemeyin”

İHA

Muharrem İnce’den ilginç parti birleştirme teklifi: “İttifak yerine partileri birleştirin iki ayrı yerde fatura ödemeyin”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin ilçe başkanlıklarını açmak için geldiği Balıkesir’de basınla buluştu. Türkiye’nin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Muharrem İnce, ittifak meselesi hakkında da yorum yaptı. Türkiye’de ittifakların koalisyonla eşit olduğunu ileri süren Muharrem İnce, seçime yaklaşmadan ittifaka girme konusunda karar vermeyeceklerini dile getirdi.
Seçimler öncesinde yüzde 50 artı 1 alamayacaklarını anlayınca ittifaka dahil olabileceklerini söyleyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ittifaktaki partileri ‘amcaoğlu’, ‘dayıoğlu’ şeklinde nitelendirdi. İttifak kurmak yerine ’partileri birleştirin’ çağrısı yapan Muharrem İnce, “Birleştirin partileri, ’İyi Halk Partisi’ deyin, ’Milliyetçi Kalkınma Partisi’ deyin. Hatta 1015 tanesinin baş harflerini koyun, birleştirin böyle yapın. Birleştirin elektrik parası, su parası iki yerde ödemeyin bari” diye konuştu.

“İktidar tebdili kıyafetle dolaşıyormuş”
Basın toplantısında ilk olarak yapılan zamlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, iktidar partisinin tebdili kıyafetle dolaşmasını eleştirdi. İnce, “Her gün zam geliyor. İğneden ipliğe, tepeden tırnağa zamla uyanıyoruz. Zamla yatıp zamla kalkıyoruz. Ücretliler eziliyor, çiftçi üretemiyor, emekli geçinemiyor, öğrenciler yurt bulamıyor. Emekliler aldıkları üç kuruş parayı işsiz çocuklarıyla paylaşıyorlar. Bu aralar tutturmuşlar, AK Parti’li yöneticiler tebdili kıyafetle geziyorlarmış. Siz kimsiniz, kendinizi padişah mı zannediyorsunuz da tebdili kıyafetle geziyorsunuz? Bence padişah zannediyorlar doğru da bir de milletten korkuyorlar. Milletten gelecek tepkiden korktukları için böyle geziyorlar, Çıkın yüreklice, takın ampulü yakanıza, çıkın milletin içine. Ben AK Parti’nin şu ilçe, il başkanıyım, bu meclis üyesiyim, çıkın milletin içine sizi bir görsün. Millet bir derdini, içini döksün size. Saklanmayın, tebdili kıyafete gerek yok” dedi.

“Partiler amcaoğlu, dayıoğlu gibi oldu”
Basın toplantısında ittifak konusuna da değinen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “İttifaklar ortada, seçim yokken 5 yıl sonrası için ittifak yapılmaz. O zaman birleştirsinler bu partiyi daha iyi. Sanki şey gibi; amcaoğlu, dayıoğlu gibi oldu bütün partiler. Böyle bir şey olabilir mi, böyle parti olur mu? Birleştirin, elektrik parası, su parası iki yerde ödemeyin bari. Sizin hiç mi iddianız yok, siz kendinize güvenemiyor musunuz? 810 kişi bir araya gelecekler Erdoğan’ı dövecekler, yenecekler. Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu? Nasıl muhalefetsiniz siz? Toplanacaklar mahallenin çocukları, öbür mahallenin çocuklarını yenecekler. Böyle bir şey olur mu? Bir siyasi parti tek başına çıkar, ben hazırım der. Programım, tüzüğüm, kadrolarım, genel başkanım hazır der. Biz Türkiye’yi yönetmeye hazırız. Türkiye’de örgütleniyoruz. 54 ilde kurduk, herhalde bu hafta 55’inciyi kuracağız. İlçelerimizi kuruyoruz, hazırlanıyoruz. İttifak yapmaz mısınız? Yaparız kardeşim. Seçime kalır üç ay, bakarız durumumuza 50 artı 1 alamıyoruz, biz de varız ittifakta deriz. Ne için varız ittifaka? Bu iktidarı göndermek için varız. Ama ittifak o zaman olur. Haftada bir gün bir araya geliyorlar. Birleştirin partileri 'İyi Halk Partisi' deyin, 'Milliyetçi Kalkınma Partisi' deyin. Hatta 1015 tanesinin baş harflerini koyun, birleştirin böyle yapın. Hani bu sistem koalisyonları bitirecekti? Başkanlık sistemini getirirken millete koalisyonları bitireceğiz dediler. Koalisyonlar seçimden sonra oluyordu, şimdi seçimden önce oluyor. Biz tabii ki bir ittifakın içinde yer alırız. Bu iktidarı gönderecek bir ittifakın içinde yer alırız. Ama bunu seçim döneminde konuşuruz. Biz şu anda son ana kadar tek başına iktidar olacakmış gibi, 50 artı 1 alacakmış gibi çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu.

“Böyle giderse dolar 18 lira olur”
Döviz kurunun yükselmesi konusunda da görüşlerini açıklayan Muharrem İnce, “Hatırlarsanız ben daha önce Balıkesir’de de söyledim. Erdoğan bir daha seçilirse dolar 810 lira dedim. Oldu mu? Bakın bu kafayla giderlerse dolar 18 lira olur. Bu olmaz, bu doğru değil. Araba alıyorsun değil mi, arabanın fiyatı 1 lira, vergisi 2 lira, bankaya da faiz ödüyorsun 1 lira. Yani 1 araba alırken 4 araba alıyorsun. Biri kendine, ikisi devlete, biri bankaya. Sigara kötü bir şeydir. Ama sigaranın paketinde 20 tane var. Bunun 16 tanesi vergi, 4 tanesi sigara parasıdır. Böyle bir devlette refah, huzur, mutluluk olmaz. Yani bu kafayla ülke yönetilmez” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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