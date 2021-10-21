97 yıllık bağış makbuzunu Kızılay’a bağışladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde iş insanı, müzayeden aldığı 97 yıllık bağış makbuzunu Kızılay Edremit Şubesi’ne bağışladı.

1924 Yılında Ertuğrul Alayı Gazisi, Gazi Mehmet tarafından Hilali Ahmer’e yapılan 3 bin kuruşluk bağış makbuzunu müzayedede satın alan Kızılay üyesi ve bağışçısı olan Erkan Özdemir, 97 yıllık tarihi makbuzu Türk Kızılayı Edremit Şubesi’ne çerçeveleterek hediye etti.

Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora böyle anlamlı bir bağışta bulunan Erkan Özdemir’e teşekkür etti.

Başkan Bora, “153 yıl önce kurulan Hilali Ahmer o günden bugüne değerli bağışçılarımızın da desteği ile kimsesizlerin yanında olmuş ve yurt içinde ve yurt dışında her zaman ihtiyaç sahiplerinin umutlarını yeşertmiştir. Bundan 97 yıl önce yani 1924 yılında Ertuğrul Alayı Gazisi Mehmet tarafından Hilali Ahmet’e bağışlanan 3 bin kuruşluk bağış ise çok anlamlıdır. Böylesine anlamlı bir makbuzu bizlere bağışlayan kardeşimize Kızılay ailesi olarak çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.