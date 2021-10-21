Balıkesir, karbonsuz bir kente dönüşüyor Büyükşehir, çöpten elektrik üretiyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan vahşi depolama alanlarını ıslah ederken diğer yandan da aktarma istasyonlarını artırarak atık yönetimini sürdürülebilir hale getirme çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca düzenli depolama alanlarında toplanan atıkları kendi tesisinde bertaraf eden Büyükşehir, yıllık ortalama 420 bin ton çöpü işleyerek elektrik enerjisine dönüştürüyor.

2030 yılına kadar sera gazı salım azaltımını yüzde 40 düşürmek ve 2050’ye kadar ise karbonsuz bir kent oluşturmak amacıyla, dünyadaki en büyük kentsel iklim ve enerji inisiyatifi olan ‘İklim ve Enerji İçin Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni, Belediye Meclis kararıyla imzalamaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, çevre ve iklim konusundaki çalışmalarına devam ediyor. İklim ve çevre konusunda kalıcı çözümler üretme konusunda önemli adımlardan biri olan vahşi depolama alanlarının ıslahı ve evsel atıkların rehabilite edilmesi ile ilgili çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 424 bin 471 metrekare ve 2 milyon 367 bin 980 metreküp düzensiz depolama alanının ıslahını gerçekleştirdi. 308 bin 568 metrekare ve 699 bin 926 metreküp alanda ise ıslah çalışmalarını sürdüren Büyükşehir’in planlı rehabilite ve ıslah çalışmaları ile toplam 733 bin 39 metrekare ve toplam 3 milyon 225 bin 756 metreküp katı atık bertaraf edilecek.

23 milyon m3 metan gazının atmosfere salınımı engellendi

2019 yılı Aralık ayında devreye alınan Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda enerji üretim tesisi ile çöpten enerji üreten Büyükşehir Belediyesi, yıllık ortalama 420 bin ton çöpü işleyerek 50 bin hanenin aylık enerji ihtiyacını karşılıyor. Böylelikle, bu zamana kadar iklim değişikliğine sebep olan yaklaşık 23 milyon metreküp metan gazının, atmosfere salınımını engellendi. Hem Balıkesir hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan tesis, Türkiye’ye örnek bir çevre projesi olarak nitelendiriliyor. Balıkesir’de çöpü sorun olmaktan çıkarıp ekonomik ve ekolojik değere dönüştüren Büyükşehir, atık yönetimini de ilçe belediyeleriyle koordineli olarak sağlıklı bir şekilde yürütüyor.

Evsel atıklar düzenli depolanıyor

Büyükşehir, il genelinde ilçe belediyeleri tarafından; ev, işyeri ve sokaklardan çöp kamyonları ile toplanan sıkıştırılmış evsel atıkları, ilçelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi işletmesindeki Aktarma İstasyonlarından treylerlere transfer ediliyor. Çekiciler vasıtasıyla Altıeylül ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne getirilen evsel atıklar, düzenli depolama sahasında depolanıyor.

Aktarma istasyonu sayısı arttırılıyor

İl genelinde daha hızlı ve sağlıklı hizmet verebilmek amacıyla 10 olan aktarma istasyonu sayısını artırmak amacıyla çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, inşası devam eden Avşa Adası’ndaki tesisi yakın zamanda hizmete alacak. Aynı zamanda Marmara Adası’nda da aktarma istasyonu çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, burada da inşa çalışmaları başlatacak. Bunların dışında; Savaştepe, Gönen ve Erdek’te de aktarma istasyonu kurulması planlayan belediye, 15 adet aktarma istasyonuyla atık taşıma faaliyetlerini sürdürülecek.

Evsel atıklardan elektrik üretiliyor

Aktarma İstasyonları ve atık transferleri vasıtasıyla, evsel atıkların vahşi depolanmasının önüne geçip, metan gazı salınımını önleyerek iklim değişikliği ile mücadele eden Büyükşehir Belediyesi, düzenli depolanan evsel atıklardan elektrik enerjisi üretiyor. Vahşi depolama alanlarının ortadan kaldırılmasıyla; yangın riski önleniyor, karbondioksit emisyonları, gürültü, görüntü kirliliği azalıyor. Ayrıca trafik yükü azaltılarak; yakıt, işgücü ve zamandan tasarruf ediliyor.

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