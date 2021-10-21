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Muharrem İnce'den gazetecinin HDP sorusuna tepki: “Bana böyle Ali Cengiz oyunu yapma”

İHA

Muharrem İnce'den gazetecinin HDP sorusuna tepki: “Bana böyle Ali Cengiz oyunu yapma”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Terörü kınamak şartıyla 6 ilkemi saydım. Bu 6 ilkeye kim uyarsa onlar ile işbirliği yaparız” dedi. Bir gazetecinin “Yani HDP ile de yaparız diyorsunuz” sözlerine tepki gösteren İnce, "Ben sana HDP ile iş birliği yaparız dedim mi? Demedim. Bana böyle Ali Cengiz oyunu yapma" dedi.

Balıkesir il merkezindeki inceleme ve ziyaretlerinden sonra Havran ilçesine geçen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, vatandaşlar ve esnafla sohbet etti. Gençlerle birlikte Memleket Partisi Havran İlçe Teşkilatı binasını hizmete açan İnce, burada halka seslendi. Açılış sonrasında bir yerel gazetecinin “İktidarı değiştirmek için peki HDP ile beraber olur musunuz?" sorusu üzerine İnce, “Terörü kınamak şartıyla 6 ilkemi saydım. Bu 6 ilkeye kim uyarsa onlar ile işbirliği yaparız” dedi. Gazetecinin “Yani HDP ile de yaparız diyorsunuz” sözlerine tepki gösteren İnce, “Arkadaşım bak. Bir şey söyleyeyim mi? Bana bu Ali Cengiz oyunlarını yapma. Ben ne söylediğimi biliyorum. Ben sana HDP ile iş birliği yaparız dedim mi? Gazetecilik yapacaksan yap. Bana böyle Ali Cengiz oyunu yapma. Ben sana HDP ile iş birliği yaparız dedim mi demedim mi? Demedim. Bak 6 ilke saydım. 'PKK terör örgütü' diyen herkesle iş birliği yaparım, demiyorsa yapmam. Aldın mı cevabını” diye konuştu.

Daha sonra bir süre Havran sokaklarında yürüyen ve halk ile selamlaşan Muharrem İnce, Ayvalık ilçesindeki programına katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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