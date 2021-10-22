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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turizm Kongresi, BAÜN ev sahipliğinde gerçekleştirildi

İHA

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu iş birliğiyle 21. Ulusal/5. Uluslararası Turizm Kongresi gerçekleştirildi.

Turizm Kongresi, BAÜN ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu iş birliğiyle 21. Ulusal/5. Uluslararası Turizm Kongresi gerçekleştirildi.
“İç Turizm” ana teması kapsamında 1517 Ekim 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenen kongreye, 61 üniversiteden 150 bildiri ile çok sayıda akademisyen katıldı. 26 bildiri ile Balıkesir Üniversitesi, kongreye en fazla bildiri ile katkı sunan üniversite oldu.
Dönem Başkanı Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Prof. Dr. Orhan Batman ve Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesinden Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt’un açılış konuşmaları ile başlayan kongre, davetli konuşmacılar; Prof. Dr. Fevzi Okumuş (University of Central Florida), Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu (University of South Florida) ve Doç Dr. Muhammet Kesgin’in (Rochester Institute of Technology) iç turizme yönelik konuşmaları ile devam etti.
Kongrede, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Muharrem Tuna moderatörlüğünde, sektör temsilcilerinden Hapimag Resort Operasyonları Türkiye, İspanya, Hollanda Ülke Direktörü Kerem Demirkol ve Dr. Cem Kınay’ın katılımı ile “Turizmin Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu bir oturum gerçekleştirildi. Kongrede ayrıca Bahçeşehir Üniversitesinden Prof. Dr. Erdoğan Koç tarafından “SSCI Dergilerde Yayın Nasıl Yapılır?” başlıklı bir panel ve turizm doktora öğrencilerinin akademik anlamda kendileri geliştirebilmeleri amacıyla kapalı oturum şeklinde düzenlenen “Doktora Kolokyum”u da gerçekleştirildi. Etkinlik sonunda, bir sonraki kongre organizasyonun da, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.

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