PTT’den 181. müşteriye kuruluş yıl dönümü hediyesi Balıkesir’de PTT’nin 181. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) 181. kuruluş yıl dönümü Balıkesir’de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. SGK prim ücretini yatırmak için merkez şubesine gelerek PTT’nin kuruluş yıl dönümüyle aynı rakamları taşıyan 181 numaralı gişe numarasını alan Basri Tekin’e PTT Başmüdürü Suat Öztürk tarafından Milli Mücadelenin 100. yılı anısına basılan anma pulu serisi olan bir albüm hediye edildi.

PTT’nin 181. yıl dönümü Balıkesir’de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Balıkesir PTT Başmüdürü Suat Öztürk Türk posta tarihine değindiği açıklamasında, “Posta Nezareti adıyla 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan, Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan PTT olarak, 181’inci kuruluş yıl dönümümüzü kutluyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı hizmet veren, ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza atan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) Ailesi olarak, posta, kargo, lojistik, eticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde hizmet veriyor, 181 yıldır yenilikçi bakış açısıyla teknolojik yatırımlarımızın yanı sıra, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla ürün ve hizmet çeşitliliğimizi her geçen gün artırmayı sürdürüyoruz. PTT olarak Balıkesir İlimiz genelinde 22 Merkez, 39 şube, 1 mobil araç ve 5 acente olmak üzere toplamda 67 işyerimizle vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın refahını esas alan bir anlayışla hizmet kalitemizi geliştirmek için çalışıyor, yaygın hizmet ağımızla faaliyetlerimizi sürdürüyor ve aynı zamanda global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir yaklaşımı benimsiyoruz. İl genelinde hizmetlerimizi yürüten ve Şirketimizin bu günlere gelmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Siz değerli basın mensuplarına da PTT’nin 181. kuruluş yıldönümüne gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

SGK prim ücretini yatırmak için merkez şubesine gelerek PTT’nin kuruluş yıl dönümüyle aynı rakamları taşıyan 181 numaralı gişe numarasını alan Basri Tekin'e’e PTT Başmüdürü Suat Öztürk tarafından Milli Mücadelenin 100. yılı anısına basılan anma pulu serisi olan bir albüm hediye edildi. PTT Başmüdürü Suat Öztürk kuruluşunun 181 yılı anısına pasta keserek personel ve müşterilere ikramda bulundu.

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