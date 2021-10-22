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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Değişik illerden gelip zeytin hasadına katıldılar

İHA

Değişik illerden gelip zeytin hasadına katıldılar

Burhaniye ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde (BAÇEM) ilk defa düzenlenen zeytin yetiştiriciliği kursu ilgi gördü. Değişik vilayetlerden gelen 80 kişi, 3 günlük kursun sonunda zeytin hasadı yaptı.
Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde tıbbî ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursunun ardından düzenlenen zeytin yetiştiriciliği kursu da ilgi gördü. Kursa değişik meslek gruplarından 80 kişi katıldı. BAÇEM’de 3 gün eğitim alan kursiyerler için uygulamalar düzenlenirken, son gün de zeytin hasadı yapıldı. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu, öğretmenden, oyuncu ve belgesel yapımcısına kadar 80 kişi zeytin hasadı yaptı. Kursiyerler büyük mutluluk yaşarken, BAÇEM yetkililerine teşekkür etti.
İlk defa zeytin kursu açtıklarını anlatan BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, “Bugün zeytincilik kursumuzu tamamladık. Bugüne kadar tıbbî ve aromatik bitkiler kursları açtık. Zeytincilik kursunu ilk defa açıyoruz. Kursun sonunda bugün de hasat ve budama uygulaması yaptık. Kursumuza farklı mesleklerden 80 kişi katıldı. Kursiyerlerimiz arasında çok güzel bir iletişim var. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.
Ressam Nihan Parmaksızoğlu da, “Ben İstanbul’dan geldim. Güre’ye yerleştim. Küçük bir zeytin bahçem var. Perma kültür prensipleriyle güzel bir bahçe oluşturmak hayalim. Onun için kursa katıldım. Elimden geldiğince zeytinlerimize iyi bakarak kaliteli ürün yetiştirmek istiyorum” dedi.
İş adamı Yılmaz Özcan ise, ”Daha evvel aromatik bitki yetiştiriciliği kursuna katılmıştım. Şimdi de zeytincilik kursuna katıldım Bugün de zeytin hasadı ile bilgiler aldık. Bu bahçede kaolin kullanıldı. Kaolin kullanılan bahçe ile kullanılmayanın farkını da gördük. Hocalarımız zeytin ve zeytinyağı ile ilgili tecrübelerini bize aktırdılar. Zeytinde markalaşarak ülkemize daha fazla katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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