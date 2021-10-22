Gömeç’te jandarmadan uyuşturucu satıcılarına şok operasyon

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Balıkesir’in Gömeç ilçesinde jandarma tarafından ilçeye uyuşturucu getirdiği belirlenen 2 kişi yakalandı.

Gömeç’te uyuşturucu madde sevkiyatı ve satışı yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin kullandığı otomobile İzmir karayolunun Karaağaç Mahallesi mevkiinde yapılan baskında, 190 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu maddenin yanı sıra 2 adet cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 1000 lira nakit paraya da el konuldu. Operasyona şahit olan bölge halkı, jandarmaya teşekkür etti.

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