Nesli tehlike altındaki uçamayan kızıl akbabaya tedavi



Abdulkadir AYDINIŞIK/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde travmaya bağlı olarak uçamadığı saptanan, nesli tehlike altındaki kızıl akbaba, tedaviye alındı.

Burhaniye ilçesinde arazide uçamayan kızıl akbaba olduğu ihbarı üzerine, İlçe Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden görevliler, kızıl akbabayı alarak, İvrindi ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Buradaki veterinerler tarafından tedaviye alınan kızıl akbabanın ilk kontrollerinde, travmaya bağlı olarak uçamadığı belirlenirken, tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce kızıl akbaba türü için şu bilgilendirme yapıldı:

"Nesli Türkiye ölçeğinde tehlike altında olan kızıl akbabalar her geçen yıl bir üreme bölgesinden daha çekilmekte. Tür için yapılan son çift sayısı tahminleri 150 ila 200 arasınadır. Akdeniz bölgesinde Toros dağlarında görece yaygın olan türün Doğu Anadolu dağları ile iç Ege´de de ürediği tespit edilmiştir. Dünyada geniş yayılımı ve görece yüksek sayıdaki nüfusu ile düşük endişe seviyesinde sınıflandırılan türün, son üç jenerasyonda yüzde 30 azaldığı bilinmektedir."DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Abdulkadir AYDINIŞIK

2021-10-22 16:51:17



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