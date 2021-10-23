Kaymakam Atasoy, güvenli eğitim için çalışıyor

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek merkez ve bağlı kırsal mahallelerdeki okullarda devam eden yüz yüze eğitimin güvenli bir şekilde devam etmesi için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Erdek Kaymakamı Atasoy, Erdek merkez ve bağlı kırsal mahallelerdeki okul ziyaretlerinde, eğitim öğretim faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesine yönelik alınan tedbirler, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonunun üst seviyede artırılmasına yönelik düzenlediği toplantılarla okul müdürleri, okul aile birliği yöneticileri ile bir araya geliyor.

Erdek Kaymakamı Atasoy beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz ve Erdek İlçe Emniyet Müdürü Serkan İnceöz ile birlikte Erdek İlçesi kırsal Ocaklar Mahallesi’ndeki ilk ve ortaokulu ziyaret etti. Okul ziyaretinin ardından kısa bir açıklama yapan Kaymakam Atasoy, “Sevgili öğrencilerimiz ve kıymetli öğretmenlerimiz ile buluştuk. Okul ziyaretimiz Ocaklar Mahallesi esnafları ve mahalle sakinleri ile devam etti” dedi.

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