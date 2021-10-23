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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Şıldak, Pazarda esnaf ve vatandaşlarla görüştü

İHA

Vali Şıldak, Pazarda esnaf ve vatandaşlarla görüştü

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak her kesimden vatandaşla sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Vali Şıldak Altıeylül İlçesinde kurulan semt pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla görüştü.
Beraberindeki İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu ile birlikte tezgah açan esnaflarla sohbet eden Vali Şıldak, hayırlı işler diledi ve ürünlerle ilgili bilgiler aldı.
Vali Şıldak, pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da kısa sohbetler yaptı. Pazar ve çevresindeki bazı konularda iletilen isteklerle ilgileneceğini ifade eden Şıldak İlin birçok noktasında farklı ortamlarda bulunmaya özen gösteriyor.

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