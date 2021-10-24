TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Bursaspor: 2

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TFF 1. Lig’in 10. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Bursaspor karşılaştı. Mücadeleyi deplasman takımı Bursaspor 20 kazandı.



Maçtan dakikalar

6. dakikada gelişen Bursaspor atağında Onur Atasayar’ın ceza sahası içine yaptığı ortaya Tim Matavz’dan önce Abraham Nwanko topu kornere atarak, tehlikeyi önledi.

14. dakikada Balıkesirspor’un kazandığı serbest atışı Cumali kullandı, ceza sahası içinde Abraham’dan önce Bursaspor defansı topu kornere çeldi.

29. dakikada gelişen Bursaspor atağında Kerem Şen’in uzun pası ile topla buluşan Namık Alaskarov topu kaleci Atilla’nın yanından ağlarla buluşturdu. 01

59. dakikada kazanılan serbest vuruşu Cumali Bişi kullandı. Ceza sahası içinde Sedat Dursun'un kafa vuruşunda az farkla auta çıktı.

77. dakikada gelişen Bursaspor atağında Batuhan Kör'ün aşırtma şutu kaleci Atilla'nın bakışları arasında az farkla auta çıktı.

82. dakikada gelişen Bursaspor atağında İsmail Yüksek'in pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Batuhan Kör topu ağlarla buluşturdu. 02



Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Burak Pakkan xx, Ferdi Karadoruk xx, Mert Bulut xx



Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Batuhan İşçiler xx, Sedat Dursun xx, Abraham Nvandı Nwanko xx, Roman Bezjak xx, Muhammed Ali Doğan xx (Anıl Taşdemir dk. 62 x), Oğuz Han Aynaoğlu xx, Bosse Adan Cedric Kore xx (Hüseyin Karabey dk. 82 ?), İbrahim Halil Çolak xx (Erdem Gökçe dk. 62 x), Cumali Bişi x, Abdulkadir Özgen xx (Foxi Ketheovama dk. 82 ?)

Yedekler: Andrja Vukovıc, Alperen Erdinç, Doğa İşeri, Andaç Güleryüz, Cemal Kızılateş, Mahatma Otoo

Teknik Direktör: İsmet Kamak

Bursaspor: Erhan Erentürk xx, Onur Atasayar xx, Namık Alaskarov xx (Eren Güler dk. 88 ?), Tim Matavz xx (Batuhan Kör dk. 63 x), Kerem Şen xx (Aykut Akgün dk. 90 ?), Mert Yılmaz xx, Luka Çapan xx, Nioklas Zalazar xx, Burak Altıparmak xx (Hasan Ayaroğlu dk. 88 ?, İsmail Yüksek xx (Emirhan Aydoğan dk. 82 ?)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Deniz Aydın, Vefa Temel, Taha Altıkardeş, Furkan Emre Ünver

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Goller: Namık Alaskarov (dk. 29), Batuhan Kör (dk. 81) (Bursaspor)

Kırmızı kart: Cumali Bişi (dk. 90+3) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Oğuz Han Aynaoğlu (Balıkesirspor), İsmail Yüksek, Eren Güler (Bursaspor)

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