(Özel) Balıkesir’de yolda düşürülen emekli maaşını bulan kadın sahibine teslim etti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Hatice Dangaz, Turan Koç’un yolda düşürdüğü cüzdanı bulup sahibine teslim etti. Cüzdanda emekli maaşı olan bin 400 lirayı alan Koç, Hatice Dangaz’a teşekkür etti.

Dün, bankadan emekli maaşını çeken 54 yaşındaki Turan Koç, bindiği minibüsle Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine giderken, eve varınca cüzdanını düşürdüğünü fark etti. Biraz sonra Hatice Dangaz’ın telefonu ile cüzdanının bulunduğunu öğrenince sevindi.

Hürriyet Caddesi'nde giderken yolda cüzdanı bulan Dangaz, cüzdanın dış bölümünde yazılı telefonu arayınca Turan Koç’a ulaşarak cüzdanın kendisinde olduğunu söyledi. Cüzdanını teslim alan Koç, sevindi. Cüzdanı yol ortasında bulduğunu anlatan Hatice Dangaz, “Ben cüzdanı caddede yol ortasında buldum. Postaneye gidiyordum. Yerden aldığım cüzdanın dış köşesinde bir numara buldum. O numaradan bir arayım kimdir nedir araştırayım dedim. Cüzdanı, bizzat kendisine teslim ettim” dedi.

Hatice Dangaz’a teşekkür eden Turan Koç, “Eski hastaneye gelirken cüzdanı düşürmüşüm. Eve vardım cüzdan yok. Sağ olsun ablam bulmuş. Aradı. Allah razı olsun verdi. Allah bin kere razı olsun. İçinde bin 400 lira vardı. Sağ olsun her şey yerinde duruyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.