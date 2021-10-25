AK Partili Canbey’den Ayvalık’a “Nikita Deresi” müjdesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Partili Canbey’den Ayvalık’a “Nikita Deresi” müjdesi

İHA

AK Partili Canbey’den Ayvalık’a “Nikita Deresi” müjdesi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde adeta kangrene dönen Nikita Deresi için ıslah proje yapımı müjdesini verdi.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Ayvalık’ta bulunan Nikita Deresi’nin ıslah çalışmaları için 27 Ekim 2021’de ihale yapılacağını söyledi.
Türkiye’nin sayılı plajlarından olan Ayvalık Sarımsaklı plajına dökülen ve kirliliği nedeniyle plajı siyaha boyayan Nikita Deresi, Ayvalık’ın en önemli sorunları arasında yer alıyor.
Ayvalık ziyaretinde bölgede incelemeler yapan Milletvekili Mustafa Canbey; “Balıkesir’in her köşesinde tüm sorunları çözüme kavuşturmak için çalışmaya devam ediyoruz. İlçemizin en önemli sorunlarından olan ve temizlenmesi için uzun süredir çalıştığımız Nikita Deresi’nde süreç olumlu bir şekilde ilerliyor.” dedi.
Söz konusu kirliliği önlemek için uzun süredir çalıştıklarını vurgulayan Canbey, “Devlet Su İşleri yetkililerimizle, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kapsamlı temizlik için ilk ihalemizin 27 Ekim’de yapılacağının müjdesini vermek istiyorum. Devamında da hızlı bir şekilde Nikita’nın kirlilik sorununu çözmek için çalışmalarımız devam edecek. İhale şimdiden Ayvalık’ımıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.
27 Ekim’de yapılacak ihalenin önemli bir basamak olduğunun altını çizen Milletvekili Mustafa Canbey, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile DSİ personelleri ve emeği geçen herkese teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
AK Partili Ali Gür memnun
AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, konuyu yakından takip eden Milletvekili Mustafa Canbey’e ve emeği geçen herkese ilçe sakinleri adına teşekkür etti.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, doğal yaşama ve bölge turizmine zarar veren kirliliği sona erdirmek için yaklaşık 25 yıldır ilk kez kapsamlı bir ıslah yapıldığını kaydederek, kirlilik kaynağının tespit edilmesi ve gereken önlemlerin alınması konusunda titiz olunacağını ifade etti.
AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, Nikita deresinin yüzyıllardır dağlardan yağmur sularının denize ulaşmasını sağladığını belirterek, “Son 3040 yıllık süreçte Ayvalık’ta sanayi gelişmeye başlayınca, fabrikaların atıkları Nikita’ya bağlandığı için, Nikita deresi kirlenmeye başladı. Bu kirlilik tabi ki kente zarar veriyor. Denize ve turizme zarar veriyor. Tabii ki biz fabrikaların da Ayvalık’ta faaliyette olmasını istiyoruz ancak kente zarar vermeden gerekli arıtmalarını yaparak bu dereye atıklarını bırakabilirler” diyerek Nikita Deresi’nin Ayvalık için önemine dikkat çekti.
8 yıl önce toplu balık ölümlerinin yaşandığı, sonraki yıllarda Sarımsaklı plajını kirletmesi ile gündeme gelen Ayvalık Nikita Deresi, simsiyah akan sularıyla yıllar boyunca çevre felaketine neden oldu. Çevresine yoğun bir koku ve kirlilik yayan Nikita Deresi için yapılacak bu ihale büyük önem arz ettiği de gelen bilgiler arasında.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de orman yangını (1)
YEREL HABERLER Balıkesir'de orman yangını (1)
Gazeteci Suat Salgın dünya evine girdi
YEREL HABERLER Gazeteci Suat Salgın dünya evine girdi
Kazdağları'nda korkutan yangın
YEREL HABERLER Kazdağları'nda korkutan yangın
(Özel) Balıkesir’de yolda düşürülen emekli maaşını bulan kadın sahibine teslim etti
YEREL HABERLER (Özel) Balıkesir’de yolda düşürülen emekli maaşını ...
Balıkesirspor - Bursaspor maçının ardından Balıkesirspor Teknik Direktörü İsmet Kamak: "İyi de çalışıyoruz, oyunun iki yönünü de oynamaya çalışıyoruz" Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati: "Bu takım hedefe gidecek, bundan emin olun"
YEREL HABERLER Balıkesirspor - Bursaspor maçının ...
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Bursaspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Bursaspor: 2
Bandırma'da fırtına etkili oluyor
YEREL HABERLER Bandırma'da fırtına etkili oluyor
Ayvalık Kent Konseyi’ne Başkan Coşkun’a güvenoyu
YEREL HABERLER Ayvalık Kent Konseyi’ne Başkan Coşkun’a güvenoyu
Şehit Uzm. Çvş. Durhan’ın ismi parkta yaşayacak
YEREL HABERLER Şehit Uzm. Çvş. Durhan’ın ismi parkta yaşayacak
Balıkesir'de polisten uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten uyuşturucuya geçit yok
Balıkesir'de aranan 40 şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de aranan 40 şahıs gözaltına alındı
Burhaniye’de üniversiteliler bin 500 kişilik aşure yaptı
YEREL HABERLER Burhaniye’de üniversiteliler bin 500 kişilik aşure ...
Süleyman Paşa'nın 7 asır önce atını bağladığı anıt ağaç kuruyor 7 asırlık çınar ağacı bakımsızlıktan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
YEREL HABERLER Süleyman Paşa'nın 7 asır önce atını bağladığı anıt ...
Denizcilik Lisesi öğrencileri 15 metre boyunda tekne yaptı
YEREL HABERLER Denizcilik Lisesi öğrencileri 15 metre boyunda tekne ...
Tırın kasasından dökülen salçalar faciaya neden oldu: 1 ölü, 10 yaralı
YEREL HABERLER Tırın kasasından dökülen salçalar faciaya neden oldu: ...
Vali Şıldak, Pazarda esnaf ve vatandaşlarla görüştü
YEREL HABERLER Vali Şıldak, Pazarda esnaf ve vatandaşlarla görüştü
(Özel)Dizi oyuncusu Alpan, Balıkesir’de zeytin hasadı yaptı
YEREL HABERLER (Özel)Dizi oyuncusu Alpan, Balıkesir’de zeytin hasadı ...
Manyas’ta pazara girişte maske ve Hes kontrolü
YEREL HABERLER Manyas’ta pazara girişte maske ve Hes kontrolü
Kaymakam Atasoy, güvenli eğitim için çalışıyor
YEREL HABERLER Kaymakam Atasoy, güvenli eğitim için çalışıyor
MHP'den Balıklı kırsalına ziyaret
YEREL HABERLER MHP'den Balıklı kırsalına ziyaret
Yaylabayır kamp karavan ve Ofroad festivali başladı
YEREL HABERLER Yaylabayır kamp karavan ve Ofroad festivali başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.