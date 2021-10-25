AK Partili Canbey’den Ayvalık’a “Nikita Deresi” müjdesi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde adeta kangrene dönen Nikita Deresi için ıslah proje yapımı müjdesini verdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Ayvalık’ta bulunan Nikita Deresi’nin ıslah çalışmaları için 27 Ekim 2021’de ihale yapılacağını söyledi.

Türkiye’nin sayılı plajlarından olan Ayvalık Sarımsaklı plajına dökülen ve kirliliği nedeniyle plajı siyaha boyayan Nikita Deresi, Ayvalık’ın en önemli sorunları arasında yer alıyor.

Ayvalık ziyaretinde bölgede incelemeler yapan Milletvekili Mustafa Canbey; “Balıkesir’in her köşesinde tüm sorunları çözüme kavuşturmak için çalışmaya devam ediyoruz. İlçemizin en önemli sorunlarından olan ve temizlenmesi için uzun süredir çalıştığımız Nikita Deresi’nde süreç olumlu bir şekilde ilerliyor.” dedi.

Söz konusu kirliliği önlemek için uzun süredir çalıştıklarını vurgulayan Canbey, “Devlet Su İşleri yetkililerimizle, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kapsamlı temizlik için ilk ihalemizin 27 Ekim’de yapılacağının müjdesini vermek istiyorum. Devamında da hızlı bir şekilde Nikita’nın kirlilik sorununu çözmek için çalışmalarımız devam edecek. İhale şimdiden Ayvalık’ımıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

27 Ekim’de yapılacak ihalenin önemli bir basamak olduğunun altını çizen Milletvekili Mustafa Canbey, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile DSİ personelleri ve emeği geçen herkese teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

AK Partili Ali Gür memnun

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, konuyu yakından takip eden Milletvekili Mustafa Canbey’e ve emeği geçen herkese ilçe sakinleri adına teşekkür etti.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, doğal yaşama ve bölge turizmine zarar veren kirliliği sona erdirmek için yaklaşık 25 yıldır ilk kez kapsamlı bir ıslah yapıldığını kaydederek, kirlilik kaynağının tespit edilmesi ve gereken önlemlerin alınması konusunda titiz olunacağını ifade etti.

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, Nikita deresinin yüzyıllardır dağlardan yağmur sularının denize ulaşmasını sağladığını belirterek, “Son 3040 yıllık süreçte Ayvalık’ta sanayi gelişmeye başlayınca, fabrikaların atıkları Nikita’ya bağlandığı için, Nikita deresi kirlenmeye başladı. Bu kirlilik tabi ki kente zarar veriyor. Denize ve turizme zarar veriyor. Tabii ki biz fabrikaların da Ayvalık’ta faaliyette olmasını istiyoruz ancak kente zarar vermeden gerekli arıtmalarını yaparak bu dereye atıklarını bırakabilirler” diyerek Nikita Deresi’nin Ayvalık için önemine dikkat çekti.

8 yıl önce toplu balık ölümlerinin yaşandığı, sonraki yıllarda Sarımsaklı plajını kirletmesi ile gündeme gelen Ayvalık Nikita Deresi, simsiyah akan sularıyla yıllar boyunca çevre felaketine neden oldu. Çevresine yoğun bir koku ve kirlilik yayan Nikita Deresi için yapılacak bu ihale büyük önem arz ettiği de gelen bilgiler arasında.

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