Gazeteci Suat Salgın dünya evine girdi

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin sevilen gazetecilerinden Suat Salgın, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Cunda Mesleki Teknik Anadolu Lisesi memurlarından Zehra Taşbilek ile dünya evine girdi.

Cunda Uygulama Otelindeki düğüne; basın, siyaset, iş ve bürokrat dünyasından seçkin bir davetli topluluğu katıldı.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Üyesi Medya Ayvalık Gazetesi İmtiyaz Sahibi, İhlâs Haber Ajansı muhabiri Suat Salgın evliler kervanına katıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Onur Yakan, Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca, Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, BGC Başkanı Ramazan Demir, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, DEVA Partisi Ayvalık İlçe Başkanı Salih Oral Övüç ve yüzlerce seçkin davetli düğüne katılarak Salgın çiftinin mutluluğunu paylaştı.

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