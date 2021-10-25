Balıkesir'de orman yangını (1)



Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Dereli Mahallesi'nde orman yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edremit'in Dereli Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 06.30 sıralarında, yangın çıktı. Alevlere Balıkesir, İzmir ve Çanakkale'den sevk edilen 3 helikopter ile havadan, Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 12 arazöz ve 3 su ikmal aracıyla da karadan müdahale ediliyor. Kızılçam ormanı olan bölgedeki yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-10-25 09:43:07



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